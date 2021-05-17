В Украине утвердили новые правила для поставщиков продуктов. Фото: pixabay.com

Министерство Экономики Украины утвердило новые требования к поставщикам и производителям мяса, оливкового масла и меда. Через три года будет необходимо указывать страну или место происхождения данных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства. 

Новые требования будут применятся к пищевым продуктам, которые изготовлены на территории Украины, либо ввезены из-за границы.

Перечень продуктов, которых коснутся новые требования:

  1. Мясо крупного рогатого скота и домашней птицы
  2. Свинина, баранина и козлятина в любом виде
  3. Съедобные субпродукты крупного рогатого скота и домашней птицы
  4. Мед
  5. Необработанное оливковое масло (virgin olive oil) и оливковое масло экстра-класса (extra virgin olive oil)

Приказ разработан на основе требований Европейского Союза с целью создания общего рынка пищевых продуктов с соблюдением высоких стандартов хранения и информирования граждан о стране производителе.
Это шаг позволит избежать подделок и фальсификаций и еще ближе приблизиться к европейской интеграции Украины, сообщили в Министерстве. 

Напомним, что согласно требованиям маркировки Минагрополитики Украины, весь мед, который производится и хранится до 2023 года, не должен содержать сторонних добавок или пищевых ингредиентов

Также мы писали, что в августе 2019 года в Украине ввели новые требования маркировки пищевых продуктов: запрещалось обманывать клиентов касательно состава и свойств продуктов. 

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