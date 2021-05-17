Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля про отставку министра здравоохранения Максима Степанова из занимаемой должности.

Об этом сообщил народный депутат, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своей Telegram-канале в понедельник, 17 мая.

"Учитывая, что профильный Комитет не поддержал представление Премьера про отставку Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", - написал он.

Увольнение министра поддержали семь членов комитета, еще столько же высказались против, один - воздержался.

В то же время, комитет ВР рекомендовал народным депутатам определиться с отставкой главы Минздрава путем голосования на заседании. Такое решение поддержали 13 членов комитета, один проголосовал против, еще один - воздержался.

Напомним, 14 мая в парламент поступило представление главы Кабинета министров об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. Это произошло после того, как сам министр отказался писать заявление по собственному желанию.

Вечером 17 мая пройдет заседание фракции "Слуга народа", на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос об отставке Степанова.

Внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении Степанова и еще двоих министров Кабмина, может состояться уже завтра, 18 мая, в 16:00.