Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира северного округа "Бригад Аль-Кудса", который входит в военное крыло "Исламского джихада", Хусама Абу Арбида в секторе Газа.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Как командующий "Исламского джихада" в течение 15 лет он стоял за ракетными запусками, стрельбой и атаками противотанковых ракет по Израилю. Он больше не будет совершать терактов", - говорится в сообщении ведомство.

Также израильские военные поделились видео ликвидации Хусама Абу Арбида.

This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.



As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.



He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3 — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

Напомним, что в субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, в том числе агентство Associated Press и телеканал Al Jazeera. Журналисты покинули здание до атаки. Позднее СМИ потребовали от Израиля объяснений за уничтожение редакций.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании находился разведывательный штаб ХАМАС, использовавший СМИ и журналистов как прикрытие.

Сегодня ЦАХАЛ заявил о том, что ранним утром понедельника 17 мая, авиация нанесла ракетные удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.