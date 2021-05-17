Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада" в секторе Газа. Видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) ликвидировала командира северного округа "Бригад Аль-Кудса", который входит в военное крыло "Исламского джихада", Хусама Абу Арбида в секторе Газа.
Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Как командующий "Исламского джихада" в течение 15 лет он стоял за ракетными запусками, стрельбой и атаками противотанковых ракет по Израилю. Он больше не будет совершать терактов", - говорится в сообщении ведомство.
Также израильские военные поделились видео ликвидации Хусама Абу Арбида.
This is the moment we targeted Islamic Jihad Northern Division Commander in Gaza, Hussam Abu Harbid.— Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021
As an Islamic Jihad commander for 15 years, he was behind rocket launches, shootings, & anti-tank missile attacks on Israel.
He won't be committing any more terrorist attacks. pic.twitter.com/hbwFsSjjq3
Напомним, что в субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, в том числе агентство Associated Press и телеканал Al Jazeera. Журналисты покинули здание до атаки. Позднее СМИ потребовали от Израиля объяснений за уничтожение редакций.
В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании находился разведывательный штаб ХАМАС, использовавший СМИ и журналистов как прикрытие.
Сегодня ЦАХАЛ заявил о том, что ранним утром понедельника 17 мая, авиация нанесла ракетные удары по домам девяти командиров ХАМАС в секторе Газа.