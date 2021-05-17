На внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), видео обнародовано в Youtube.

На тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек (из них 126 401 человек подали заявки для участия только в тестировании по украинскому),

по математике - 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта,

по истории Украины - 298 972 человека,

по английскому языку - 146 366 человек,

по географии - 175 472 человек,

по биологии – 127 202 человека,

по физике - 32 090 человек,

по химии - 12 744 человека,

по немецкому языку - 2 418 человек,

по французскому языку - 561 человек,

по испанскому языку - 224 человека.

Из общего количества зарегистрированных участников 56,45% - выпускники школ текущего года, 30,44% - ученики учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% - выпускники прошлых лет.

Директор УЦОКО добавил, что во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня:

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Напомним, дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.

Также мы рассказывали, что в этом году из-за коронавируса в Украине вновь отменили государственную итоговую аттестацию (ГИА). При этом отмена ГИА не означает отмены ВНО.