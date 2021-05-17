ВНО-2021 планируют сдавать около 390 тысяч человек. Перечень дат сессий по всем предметам
На внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого пройдет с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.
Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО), видео обнародовано в Youtube.
- На тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 250 681 человек (из них 126 401 человек подали заявки для участия только в тестировании по украинскому),
- по математике - 291 789 человек, в том числе 77 321 человек - для участия в тестировании по заданиям уровня стандарта,
- по истории Украины - 298 972 человека,
- по английскому языку - 146 366 человек,
- по географии - 175 472 человек,
- по биологии – 127 202 человека,
- по физике - 32 090 человек,
- по химии - 12 744 человека,
- по немецкому языку - 2 418 человек,
- по французскому языку - 561 человек,
- по испанскому языку - 224 человека.
Из общего количества зарегистрированных участников 56,45% - выпускники школ текущего года, 30,44% - ученики учреждений профобразования и студенты вузов и 13,09% - выпускники прошлых лет.
Директор УЦОКО добавил, что во время основной сессии ВНО будут работать 6 704 пункта тестирования и более 97 тыс. педагогических работников.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня:
- 21 мая - химия,
- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки,
- 25 мая - английский язык,
- 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта),
- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,
- 4 июня - история Украины,
- 7 июня - физика,
- 10 июня - биология,
- 15 июня - география.
Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
Напомним, дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в нынешнем году пройдет в период с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут известны до 23 июля.
Также мы рассказывали, что в этом году из-за коронавируса в Украине вновь отменили государственную итоговую аттестацию (ГИА). При этом отмена ГИА не означает отмены ВНО.