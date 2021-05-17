Экс-командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко, который является фигурантом нескольких уголовных дел, в минувшие выходные госпитализирован в отделение кардиологической реанимации. Об этом в соцсети написала его супруга Наталья Музыка.

"Последние новости... СБУ на выходных отправила Семена Семенченко в кардиореанимацию. Сейчас к нему попал адвокат", - сообщила жена арестованного экс-комбата.

По ее словам, о состоянии Семенченко пока информации нет.

"Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно.

Пока больше ничего не знаю", - добавила Наталья Музыка.

Напомним, бывший народный депутат Семенченко фигурирует в деле о незаконном создании частной военной компании. В конце марта суд арестовал его на 2 месяца, без права внесения залога. Однако на следующий день после заседания суда его госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия", в начале апреля из больницы экс-нардепа перевели в СИЗО.

А на днях Семенченко предъявлено подозрение в обстреле здания украинского телеканала "112 Украина", который произошел в 2019 году.

Также сообщалось, что во время заседания апелляционного суда 7 апреля, Семенченко развесил в клетке флаг батальона "Донбасс". На заседание пришло 20 человек, готовых выступить поручителями Семенченко и взять его на поруки. В итоге суд оставил меру пресечения без изменений.