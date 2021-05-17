Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который в начале мая посетил Киев с рабочим визитом, назвал Россию угрозой для Европы в связи с наращиванием войск вблизи украинской границы.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофордом.

По словам главы Госдепартамента США, Россия представляет угрозу для стран Европы в энергетической сфере на фоне скопления большого количества войск на границе с Украиной.

"Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военного присутствия на границе с Украиной, и угрозы для европейской энергетической безопасности, исходящей от газопровода "Северный поток-2", - заявил Блинкен.

Напомним, сегодня Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток-2" на территории исключительной экономической зоны ФРГ.

Ранее в правительстве Германии призывали как можно скорее запустить российский газопровод в свете дефицита газа в Европе. Также мы писали, что "Северный поток-2" может стать темой обсуждения госсекретаря США Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова во время министерской сессии Арктического совета, которая пройдет в Рейкьявике 19-20 мая.

Ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что у украинских границ сосредоточены 100 тысяч военнослужащих РФ.