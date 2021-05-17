В Украине восьмую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной болезнью. При такой положительной динамике часть областей из "желтой" зоны эпидемической опасности в ближайшее время могут быть переведены в "зеленую". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 17 мая, во время совещания под председательством президента, Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

По данным Дениса Шмыгаля, на 17 мая в Украине выявлено 243 000 активных больных. Это вдвое меньше, чем было на пике эпидемии - 420 тысяч. Премьер проинформировал президента, что в прошедшие выходные в центрах вакцинации начали делать прививки против Covid-19 людям старше 65 лет, которые записались через приложение "Дия". Всего в Украине вакцинированы 956 000 граждан.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - заявил Шмыгаль.

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