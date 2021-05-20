Сегодня, 20 мая, в Украине отмечается день вышиванки. Это неофициальный праздник, но в последние годы он получил широкую популярность в стране.

В этот день граждане одевают в вышиванки своих детей, надевают их сами на учебу и работу. Делают совместные фото с друзьями и коллегами, после чего публикуют в соцсетях и отправляют своим близким. По ссылке - подробная история праздника.

Некоторые покупают или заказывают вышиванки специально по случаю праздника. Особенно популярные белые - праздничные - вышиванки с разным орнаментом. Самые популярные - с геометрическими узорами, изображениями животного и растительного мира: птицами, зайцами, бабочками, виноградом, листьями дуба и хмеля.

Считается, что день вышиванки впервые отпраздновали в 2006 года. Тогда, 15 лет, студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила другим студентам прийти на учебу в вышиванках. На ее клич отозвались многие. С тех пор традицию чтят не только в учебных заведениях, но и в целом по стране, а также за ее пределами.

В литературе первые воспоминания о вышиванках датируются 1412 годом. Изначально это была самая обычная повседневная одежда. Орнамент на сорочке вышивали женщины у печи долгими зимними вечерами. Вышивка телесного цвета была рабочей, белая - праздничная, черная - траурная.

Особенно красивые вышиванки готовили молодым по случаю свадьбы и дарили вместе с рушником. Такая одежда, вышивая руками мамы или бабушки, считалась у нашего народа очень важным оберегом.

Поздравляем украинцев с днем вышиванки, желаем отлично провести это день. Ниже для наших читателей - красивые открытки и поздравления.

С днем вышиванки 2021