Генеральное консульство Соединенных штатов в российском Екатеринбурге прекратило свою работу.

Об этом сообщила генеральный консул Эми Сторроу, ее цитирует пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в Facebook.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена", - говорится в сообщении.

Между тем, Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге.

"Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - добавила она.

Отметим, сейчас в РФ осталось лишь одного американское дипломатическое представительство - посольство в Москве.

Напомним, Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран. В него вошла Чешская Республика и Соединенные штаты Америки, других государств, в том числе и Украины, в перечне нет.

Член комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина рассказала, что США и Чехия были включены в список недружественных стран из-за конкретных действий против России, а не только из-за антироссийских позиций.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как Россия предлагала Штатам решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джозефа Байдена на такие предложения ответила отказом.