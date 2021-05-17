Эми Сторроу сообщила о закрытии консульства. Фото: facebook.com/yekaterinburg.usconsulate

Генеральное консульство Соединенных штатов в российском Екатеринбурге прекратило свою работу.

Об этом сообщила генеральный консул Эми Сторроу, ее цитирует пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в Facebook.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена", - говорится в сообщении.

Между тем, Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге.

"Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", - добавила она.

 Отметим, сейчас в РФ осталось лишь одного американское дипломатическое представительство - посольство в Москве.

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