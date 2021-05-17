Президент Украины Владимир Зеленский поручил вернуть из Непала украинцев, которые застряли в стране из-за приостановления правительством авиасообщения до 31 мая 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента в понедельник.

Зеленский на селекторном совещании поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - сказал Зеленский.

Перед этим спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.

45 человек разместились в гостиницах Катманду, у четырех украинцев обнаружен COVID-19. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время, должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения", - сказал спикер.

Напомним, в мае в непальских больницах закончились койки из-за резкого роста количества больных коронавирусной инфекцией.

Ранее "Страна" подробно писала, как украинцы оказались в коронавирусной ловушке в Непале.