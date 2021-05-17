В курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря 34-летний житель Днепра из ружья расстрелял двоих жителей Запорожья. Пострадавшими оказались отец и сын. 18-летний парень получил огнестрельное ранение брюшной полости, а его 46-летний отец ранен в голову, туловище и конечности.

За жизнь обоих мужчин борются врачи Акимовской районной больницы. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 мая, на бульваре Приморском. По предварительным данным, две компании нетрезвых мужчин затеяли драку из-за внезапно возникшего конфликта. После драки стороны вроде бы разошлись, но житель Днепра вернулся к своим оппонентам с ружьем в руках. Он совершил несколько выстрелов по живым мишеням и попытался скрыться с места происшествия.

Как сообщают правоохранители, стрелка задержали "при попытке поспешного выезда из населенного пункта". Он находился за рулем грузовой "Газели". Проводятся следственные действия.

Ранее "Страна" писала о том, что в США мужчина на глазах у детей расстрелял их родителей, собравшихся на вечеринку, погибли 7 человек.

Также мы сообщали, что мужчину в центре Днепра расстрелял иностранец, ему заочно объявили подозрение.