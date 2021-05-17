Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, которого отправили под круглосуточный домашний арест из-за подозрений в госизмене, не сможет принимать участие в заседаниях парламента.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в понедельник, 17 мая.

"Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничений, принятых судом. А по работе в комитете мне трудно ответить, но он продолжает быть народным депутатом, так, как было, например, с Савченко – она ​​находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом", - сказал он.

Также Разумков добавил, что все остальные свои полномочия Медведчук может выполнять, если суд ему это не запретит.

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация, если Медведчук будет находиться за решеткой, Разумков сказал, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус (нардепа – Ред.) останется".

Напомним, в феврале СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда о домашнем аресте Медведчука.