Греция выставила целый ряд условий для туристов, но сбросила цены. Фото из открытых источников
Греция выставила целый ряд условий для туристов, но сбросила цены. Фото из открытых источников

Украинские турагентства уже готовят предложения по летнему отдыху в Греции. Напомним: как уже писала "Страна", Греция с 14 мая открыла границы для иностранных туристов, в том числе, из Украины. Причем, сначала было непонятно, распространяются ли послабления для украинцев, так как первоначально нашей страны в списке государств, граждане которых могут въезжать в Грецию, не было. Однако, затем она все же там появилась.

"Пока что прямых рейсов нет, они начнут выполняться с 1 июня на бортах Ryanair, а затем Wizzair и МАУ. Цены - от 463 евро за человека в отеле 3 звезды до 524 евро в гостиницах уровня 4 звезды. Но в целом по рынку ценники стартуют с 199 евро на неделю, это немного дешевле, чем до пандемии. Могут быть еще скидки - все будет зависеть от того, как будет продаваться это направление", - рассказал нам глава сети "Феерия мандрив" Игорь Захаренко.

Впрочем, Греция открывается с рядом условий для туристов (нужен ПЦР-тест, справка о наличие антител или сертификат вакцинации, придется заполнить анкету и прочее). Кроме того, еще не полностью запустилась инфраструктура. Скажем, рестораны первое время будут работать только до 22.45 и на открытых террасах. Тем не менее, Греция, которая за прошлый год недополучила порядка 14 млрд евро от туризма, прилагает максимум усилий, чтобы спасти сезон-2021.

"Страна" разбиралась, как украинцы этим летом смогут отдохнуть в Греции.

Греческие условия

Стоит отметить, что и прошлым летом Греция заявляла об открытии границ для украинцев, а наши турфирмы даже открыли продажи путевок. Но тогда дата "Ч" так и не наступила, одной из причин стали возражения ЕС относительно планов Греции на отпускной сезон.

В этом году Греция еще в марте-апреле сообщила о намерении открыть границы для граждан ряда стран, в том числе, Украины. 14 мая решение приняли, но нас в "зеленом списке" изначально не было. Как писала "Страна", одной из причин, по которым грецкое правительство взяло паузу по Украине стала не лучшая коронавирусная статистика в нашей стране, а также медленные темпы вакцинации. 

Но буквально в этот же день, 14 мая, все переиграли, и украинцам таки разрешили въезд в Грецию. Отметим, что границы открыли также для граждан России и Беларуси.

Украинцы смогут въезжать в Грецию с условиями.

Во-первых, нужно предъявить один из следующих документов на английском языке на каждого из путешественников старше 5 лет:

- либо отрицательный ПЦР-тест на ковид, выполненный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию сертифицированной лабораторией.

- либо сертификат о перенесенной болезни или о наличии антител. Справки должны быть переведены на английский язык и будут действовать от 2 до 9 месяцев с момента выдачи

- либо сертификат о полном цикле вакцинирования (две дозы), выданный не ранее чем за 14 дней до даты въезда. 

Во-вторых, туристы должны будут заполнить специальную форму пассажира PLF (анкета есть на сайте travel.gov.gr). Эту форму нужно заполнить за 24 часа до въезда в страну.

В-третьих, при прибытии в пункты пропуска чрез госграницу Греции (в аэропортах) возможно выборочное дополнительное тестирование на ковид. И, если тест окажется положительным, инфицированных лиц поместят на 14-дневный карантин в определенные правительством места (Греция уже подготовила так называемые ковидные отели).

Министерство туризма Греции дает также следующие пояснения по особенностям отдыха в этой стране.

Свободное перемещение по Греции, между отдельными городами и по островам, разрешено, но пока с ограничениями - с 5.00 до 23.00 ежедневно.

Все культурные пространства в закрытых помещениях (музеи, пещеры, археологические памятники и прочее) не работают. Достопримечательности на открытом воздухе можно посещать, но при этом придерживаться карантинных ограничений - расстояние не менее 1,5 метра, группы будут запускать по три человека, из расчета один посетитель на 10 квадратных метров. В храмах нужно носить двойную маску или маску №95 (респиратор).

Рестораны будут работать только на открытых террасах, причем почему-то без музыки. Все посетители должны сидеть (ограничение на передвижения по залу и танцы). 

В ресторанах до посадки за стол нужно находится в масках и соблюдать дистанцирование. За одним столиком может сидеть до 6 человек. Ресторанам разрешено работать с 5 часов утра до 23.00

Но отельных баров и ресторанов большинство этих ограничений не касается.

Что касается парков развлечений и пляжей, то тут ограничения следующие - 80 человек на тысячу квадратных метров территории и не более двух человек под одним зонтиком на пляже (исключение - семьи).

Портовым лайнерам разрешено выходить только из портов Пирей, Ираклион, Родос, Корфу, Волос и Катаколо.

Кинотеатры пока остаются закрытыми. Зоопарки будут работать, но пропускать станут небольшие группы (не больше трех человек). По магазинам есть ограничения. Чтобы купить непродовольственные товары, нужно их предварительно заказать и вам назначат время получения заказа, при этом в очереди за заказом не может быть больше 9 человек, а максимальное время ожидания не должно превышать 10 минут.

Чтобы что-то купить, нужно пройти целую процедуру: магазины можно посещать не чаще одного раза в сутки, отправив предварительно пустое  смс по номеру 13032, а, получив ответ, нужно успеть добраться до торговой точки за 3 часа. Нужно иметь при себе удостоверение личности, мобильный (чтобы продемонстрировать разрешение на посещение магазина) и приглашение из магазина (или квитанцию о предварительно оплаченной покупке).

При этом по всей стране без перечисленных выше ограничений будут работать магазины в аэропортах.

Продовольственные магазины в Греции работают в обычном режиме, но нужно соблюдать масочный режим и дистанцию.

Общественный транспорт будет работать с загрузкой в 65%, экскурсионные автобусы - до 85%. В такси и прокатных авто разрешена перевозка двух человек (не считая водителя) или трех человек, если авто оборудовано защитным экраном или речь идет о моделях повышенной вместительности (пикапы, фургоны).

Но Греция объявила, что постепенно будет ослаблять карантинные ограничения, скажем, с 21 мая начнут работать летние кинотеатры, с 28 мая - открытый культурные пространства и т.д.

Как можно улететь в Грецию

Стоит отметить, что на данный момент из Украины можно найти билеты на прямой рейс только в Афины и то не в мае. Ближайшие даты, на которые открыто бронирование рейса МАУ по этому направлению - 15 июня (пока рейс не выполняется, сообщили нм в пресс-службе), но билеты есть только на 18 июня  (цена - от 3247 гривен на человека  туда и 2694 гривны обратно). 24 и 25 июня можно вылететь за 2280 гривен, 1 июля - за 2 тысячи и т.д.

Также можно добраться с пересадкой, как в сами Афины (скажем, туда летают Wiaaair с пересадкой в Амстердаме за порядка 10 тысяч гривен в оба конца, Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле, билет обойдется примерно 10,5 тысяч в оба конца и др.), так и в курортные зоны. В Ираклион (Крит) летают Ryanair (с пересадкой в Варшаве и Катовице, билет на 24 мая  с возвращением 31 мая обойдется в 7471 гривну в оба конца), Sky Express (пересадка в Афинах, стоимость билета -7,4 тысячи) , Wizzair (пересадка в Ларнаке, юилет стоит 8,4 тысячи), Turkish Airlines (пересадка в Стамбуле, билет - 8471 гривна), Austrian Airlines (с пересадкой в Мюнхене, билет - 14696 гривен на человека в оба конца).

Но, понятно, что такие варианты для массового туризма не очень подходят.

Как рассказали нам в турагентствах, сейчас идут активные переговоры по чартерам.

"Пока что прямых рейсов нет, они начнут выполняться с 1 июня на бортах Ryanair, а затем Wizzair и МАУ. Мы начинаем пляжный отдых с Лутраки, будем летать с 18 июня каждую пятницу на бортах МАУ", - рассказал нам Игорь Захаренко.

Впрочем, сами авиакомпании о чартерх пока не говорят, ссылаясь на то, что это вопрос еще в процессе обсуждения. 

От 7 тысяч гривен на двоих

Что касается вариантов для туристов, которые планируют путешествовать сами, без турфирм, то на площадках бронирования полно предложений от греческих отелей и апартаментов.

Цены самые разные - можно найти номер и за 7 тысяч гривен на неделю на двоих. Но большинство отелей все же подороже.

К примеру, на Booking на курорте Агиос-Иоаннис на даты с 1 по 8 июня двухместный номер в гостинице Black Cactus (4 звезды) стоит 36 тысяч гривен уже со скидкой (старая цена - порядка 41 тысячи). Пятизвездочный отель Saint John Hotel Villas & Spa на  этом же курорте обойдется в 57,8 тысяч на двоих, а роскошный  Anax Resort and Spa - в 126,4 тысячи гривен на неделю на двоих.

На Родосе больше доступных предложений. К примеру, номер в апартаментах Casastavris можно забронировать за  8,8 тысяч гривен на неделю (сейчас скидка, ранее он стоил 12,6 тысяч). Предлагается номер с мини-кухней, холодильником, телевизором. Отели уровня 4 звезд на Родосе на начало июня стоят по 25-35 тысяч на неделю на двоих, пятизвездочные - по 40-60 тысяч. 

На курорте Лардос номер в трехзвездном отеле Lardos Bay выставлен за 7,5 тысяч гривен за неделю на двоих. 

На Крите на курорте Ханья отель Artemi's Rooms Ханья сейчас доступен к бронированию за 11,7 тысяч (на него действует скидка, старая цена - 19 тысяч). Отметим, что на начало июля этот же отель предлагается уже дороже - за 19,6 тысяч гривен.

Номер в отеле Royal Sun можно забронировать с 1 по 8 июня за порядка 20 тысяч гривен на двоих (в июле будет 23,3 тысячи). В гостинице Kristina Beach Resort июньский ценник - 23,4 тысячи, а июльский - уже 66,8 тысяч.

На Халкидиках в отеле 4 звезды Lagomandra Hotel &Spa двухместный номер обойдется в 18,2 тысяч, Sea Level - 27,8 тысяч.

Перечисленные цены - без расходов на авиа. Если добираться на перекладных, нужно добавить еще, как минимум, 15 тысяч на билеты (на двоих). Таким образом, бюджетный тур на неделю обойдется примерно в 22-25 тысяч гривен. 

Ценник турфирм - от 199 евро на человека

Отечественные турфирмы уже предлагают пакетные туры в Грецию. Скажем, Join Up c 5 июня предлагает отдых в Grecotel Marine Palace по системе "все включено" за 34,9 тысяч гривен с человека.

С вылетом 19 июня тур на неделю в отеле Silver Bay будет стоить 15,7 тысяч гривен на человека.

"Тез тур" предлагает пакет с 27 июня по 4 июля в ANGELA SUITES + LOBBY HOTEL на Родосе за 30,8 тысяч на двоих с завтраками.

"Ориентир следующий: от 463 евро за человека в отеле 3 звезды до 524 евро в гостиницах уровня 4 звезды. Варианты с размещением в отелях более низкой категории можно будет найти от 199 евро с человека уже с перелетом", — рассказал нам Игорь Захаренко.

По его словам, открывшаяся после карантинных ограничений Греция стоит дешевле, чем до пандемии. Разница в ценниках на одни и те же отели до 10% и больше. 

Но распродажи Греции с огромными скидками не будет, так как ожидается достаточно массовый туристический сезон, ведь поедут отдыхать европейцы, а также россияне. К слову, в России туры в Грецию сейчас предлагаются от 60-65 тысяч рублей (22,3-24,2 тысячи гривен или порядка 700 евро на человека).

Впрочем, Игорь Захаренко не исключает, что в предложении наших турфирм ценники могут еще подвинуться - в зависимости от того, как пойдут продажи путевок.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться