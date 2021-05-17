Уже завтра, 18 мая, Рада рассмотрит вопрос об увольнении главы Минздрава Максима Степанова, а также об увольнении министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Криклия.

В четверг же Рада собирается голосовать за назначение их сменщиков:

- нынешнего главу Госналоговой администрации Любченко - первым вице-премьером-министром экономики (как писала "Страна", в перспективе он может стать премьер-министром);

- нынешнего главу Укравтодора Александра Кубракова - министром инфраструктуры,

- нынешнего главного санитарного врача Виктора Ляшко - министром здравоохранения.

Такую диспозицию сегодня обрисовал после заседания фракции "Слуги народа" ее глава Давид Арахамия.

Но для того чтобы назначить новых министров, нужно набрать достаточно голосов за увольнение старых.

С Петрашко и Криклием проблем быть не должно. Они сами подали заявление на увольнение. Как говорят, по настоятельной просьбе президента и главы Офиса президента Ермака, которые хотели освободить их места под более близких к себе людей (подробнее о причинах кадровых рокировок в правительстве можно прочитать здесь).

А вот со Степановым все сложнее. Сам он отказался писать заявление на увольнение, а потому "сносить" его приходится через представление премьер-министра.

Но министр не сдается и организовал целую кампанию в свою поддержку. А кроме того, ведет активную работу с депутатами, чтобы они не голосовали за его увольнение (причем его сторонников немало и среди фракции "Слуги народа").

Отдельная проблема - это кандидатура его сменщика Виктора Ляшко, которую многие не поддерживают. И даже если хватит голосов за увольнение Степанова, то не факт, что найдутся голоса за Ляшко.

"Страна" опросила представителей фракций и групп Рады и узнала - будут ли они голосовать за отставку Степанова.

"Слуга народа"

Давид Арахамия заявил, что в его фракции за отставку Степанова собираются голосовать около 200 человек. Но с другими фракциями голосов будет до 250.

Источник "Страны" в "Слуге народа" говорит, что голосов за отставку Степанова может быть еще меньше.

"У Степанова действительно есть своя группа поддержки. У них несколько тезисов. Первый - Степанова сбивают супрунята-соросята, которые своими реформами развалили медицину, а Степанов ее спас. Второй - Степанова сбивает глава комитета Рады Радуцкий из чисто корыстных мотивов - поставить на потоки своего человека. Третий - коней на переправе не меняют. Четвертый - медики на местах поддерживают Степанова. Пятый - нельзя допустить, чтобы министром стал Ляшко, который из когорты супрунят-соросят. С последним тезисом, кстати, многие согласны безотносительно отношения к самому Степанову", - говорит источник.

По его словам, "слуги" могут дать 180-200 голосов за отставку Степанова.

То есть в любом случае голосов монобольшинства не хватит.

Что говорят в других фракциях?

"Батькивщина"

Юлия Тимошенко довольно обтекаемо сегодня комментировала отношение своей фракции к отставке Степанова: "Надо отправлять в отставку все правительство, а не отдельных должностных лиц. Отвечает за ситуацию Зеленский, и ему надо менять стратегию управления страной".

Андрей Николаенко, депутат партии "Батькивщина", сказал "Стране", что решение будут принимать завтра утром на фракции.

"Но у меня есть подозрение, что мы не будем принимать кадровые решение: ни по увольнению, ни по назначению. Это моя личная позиция, которую я буду предлагать на фракции. Но вероятно, что будет такое же решение — не принимать решения по кадровым назначениям. Моя субъективная позиция по Степанову? Есть много вопросов к нему, но мне нравится, что он местами тормозит реформу Супрун, против которой я категорически выступаю. Мне не нравится кандидатура возможного министра — Ляшко. Если по Степанову есть вопросы, то вопросов к Ляшко не меньше, а, может, и больше. Учитывая то, кто его поддерживает, и что есть большая вероятность, что после его назначения будут восстановлены процессы Супрун. Нам точно не нужен такой министр в стране”, - говорит Николаенко.

"Европейская солидарность"

Как сообщил "Стране" депутат Алексей Гончаренко фракция приняла решение голосовать за отставку Степанова.

"Мы будем голосовать за отставку Степанова. Хотя нужно понимать, что сейчас его просто используют как козла отпущения, и за всю эту историю отвечает лично Зеленский. Но, конечно, и Степанова вина тоже есть", - сказал "Стране" Алексей Гончаренко.

ОПЗЖ

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сказал, что будет голосовать за отставку Степанова.

"Я буду голосовать за отставку Степанова. Хотя я был не просто инициатором, а тем человеком, который в свое время просил своих однопартийцев и руководство партии поддержать кандидатуру Степанова на должность министра. Но потом, глядя на его саботаж с вакцинацией, который он устроил во время пандемии...

Кандидатура Ляшко вместо Степанова - это чистая креатура "соросят". Но по результатам Степанов не справляется. Так что его не снимать, потому что может прийти Ляшко? Это же тоже неправильно. Степанов провалил вакцинацию, он оказался не политиком, а бизнесменом. Так вот пусть он свои желания реализовывает, но в бизнесе. Он умеет зарабатывать деньги, он не умеет управлять органами государственной власти", - сказал "Стране" Кива.

Источник в руководстве фракции сказал "Стране", что она определится со своим решением по Степанову во вторник утром.

"За будущее"

Несколько депутатов от группы "За будущее" сказали "Стране", что будут голосовать за отставку Степанова.

"Буду голосовать за отставку Степанова", - сказал "Стране" Антон Поляков.

Дмитрий Лубинец, депутат "За будущее" также говорит, что группа проголосует за отставку.

"Может, какие-то отдельные депутаты не будут поддерживать, но на данный момент, позиция по депутатской группе — мы не просто голосуем, мы будем требовать от парламента, чтобы он впервые выполнил свою парламентскую, контрольную функцию и отправил этого министра в отставку. "За будущее" начало сбор подписей за отставку Степанова ещё семь месяцев назад. Мы считаем, что этот министр должен был быть давно уволен, так как он не справился с элементарными задачами, которые должен решать министр здравоохранения", - сказал Лубинец.

"Доверие"

В группе "Доверие" пока нет единого мнения по поводу отставки Степанова, но часть депутатов голосовать за нее будут.

"У нас завтра в секретариате пройдет совещание, где "Доверие" будет обсуждать этот вопрос. Неоднозначное у нас мнение по поводу отстранения министров. Наше мнение - вообще отстранение всего Кабмина. А винтики менять, министров на министров - только время тратить. Я считаю, что много вопросов есть, а кто будет отвечать за то, что произошло в государстве? Нет на должном уровне вакцинации. Как мне доложили, Степанов не был распорядителем ковидного фонда - 65 млрд гривен. А распорядитель ковидного фонда - вообще кто-то из "тени". Строили перед выборами дороги, а люди не получили вакцинации", - говорит нардеп Сергей Шахов.

А вот Лариса Билозир не будет голосовать за отставку Степанова.

"Я просто не могу голосовать за господина Ляшко. Это человек, который как раз и уничтожил лаборатории. И фактически, он санитарный врач, но без определенных полномочий. Не думаю, что что-то изменится. Больше денег не станет.

А медики за Степанова. Я, как мажоритарщик, общаюсь с медиками. Они считают, что Степанов очень много для них делает. Степанов не имеет влияния на НСЗУ. Он же только формирует политику, он же не может влиять на финансирование больниц, которые напрямую отвечают за получения от НСЗУ. Я думаю, что если поменяют министра, лучше не станет. Больше денег не станет, вакцину не станут лучше закупать. Это общая претензия... И вели переговоры премьер-министр и президент, а не министр здравоохранения страны.

Поэтому, мне кажется, это ничего не решит. И мы должны прислушаться к мнениям медиков. То, что Ляшко предлагают как альтернативу - я не согласна. Это Супрун №2 (Ульяна Супрун - экс-министр здравоохранения - Ред.). Я не буду за него голосовать. Это ее человек, у него такое виденье, но эта философия не воспринимается медиками. А для меня основное - как на местах люди реагируют", - говорит Лариса Билозир.

"Голос"

У этой фракции однозначная позиция - они давно воюют со Степановым и будут голосовать за его отставку.

"Вся фракция будет голосовать за отставку Степанова. Мы были авторами постановления о его увольнении еще летом, инициаторами внеочередного заседания по этому вопросу. Все провалено: начиная с вакцинации и заканчивая кислородом в больнице", - сказал "Стране" глава фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

Хватит ли голосов за отставку Степанова и что будет с Ляшко?

При условии, что фракции "Голоса", Евросолидарности и группа "За будущее" поддержат отставку Степанова, голосов за нее хватит даже если "слуги" дадут всего 200 или немногим меньше голосов. Для того чтобы отставка Степанова провалилась, "слуги" должны устроить массовый саботаж, дав менее 180 голосов, чего уже давно не случалось.

А вот с голосами за Ляшко ситуация гораздо сложнее.

Среди "слуг" его поддержит еще меньше депутатов, чем проголосуют за отставку Степанова. Далеко не факт, что за него дадут голоса другие фракции и группы. Хотя бы по причине того, чтоб не хотят разделять с властями политическую ответственность за это назначение и политику будущего министра.

Либо начнут торговаться с Банковой, предлагая еще раз подумать над кандидатурой министра с учетом их пожеланий.