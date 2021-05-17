Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что в течение двух лет власти не выполнили ни одного своего предвыборного обещания, вместо этого они занимаются политическими преследованиями оппозиции и устраивают шоу для отвлечения внимания общества от своих провалов.

Об этом он сказал во время Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, передает пресс-служба политсилы.

"В стране происходит колоссальный обман общества. Нет мира на Донбассе, растут коммунальные тарифы и цены, сокращаются рабочие места, люди массово уезжают из страны, "эпоха бедности" перешла в "эпоху нищеты", – сказал Юрий Бойко.

Он добавил, что вместо развития страны и улучшения жизни граждан власти пошли по пути политических репрессий.

"Сначала закрыли телеканалы, которые говорили правду о ситуации в стране. Затем ввели санкции против народных депутатов от ОПЗЖ – председателя Политсовета нашей политсилы Виктора Медведчука и Тараса Козака. Потом Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест. Но путь политических репрессий – абсолютно тупиковый для страны", - заявил сопредседатель ОПЗЖ.

По его мнению, повестка дня работы парламента должна соответствовать вызовам сегодняшнего дня и решать вопросы, волнующие людей.

"Прежде всего, Верховная Рада должна заслушать отчет правительства по выполнению постановления о борьбе с коронавирусом, снизить коммунальные тарифы и т.д. Это будет свидетельством того, что парламент действительно решает вопросы, которые волнуют людей", –заявил народный депутат.

Что же касается кадровых изменений в правительстве, то, по словам политика, в отставку должен идти весь Кабмин.

"Ответственность за экономические провалы, провалы в борьбе с эпидемией, обнищание людей – лежит на всей власти. И не надо нам здесь показывать косметические изменения в виде перестановки нескольких министров. В отставку должно уйти все правительство в полном составе", – считает Юрий Бойко.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что обжалуют решение суда о домашнем аресте Медведчука.