Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, вопрос об увольнении которого 18 мая рассмотрит Верховная Рада, заявил, что не писал заявлений об отставке. По его словам, он намерен продолжать борьбу с теми, кто хочет превратить врачей в "крепостных".

Об этом Степанов заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"У меня в жизни есть принцип - завершать начатое. Я не писал заявлений об увольнении, потому что несу ответственность перед людьми. В свою очередь, депутаты, осознавая всю меру ответственности, должны принимать решения. Это отвечает демократическим принципам формирования органов власти европейской страны. Между мной и коллегами иногда возникали споры. Поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от любых других проектов", - сказал Степавнов.

По его словам, "политические силы с низким рейтингом" пытаются уничтожить медицинскую систему в Украине, а врачей "загнать в стойло".

"Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней вынуждают меня высказать свою позицию откровенно и открыто. Закрывать глаза на то, как руками политсил с низким рейтингом уничтожается медицинская система, врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду. Поскольку твердо уверен, что реформы должны задумываться и реализовываться профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду. Хирург, который стоит возле стола, должен говорить, что ему нужно для более качественной работы, а не наоборот", - заявил министр.

Степанов заявил, что уже год Украина живет в условиях пандемии коронавируса, и все это время врачи боролись за жизни украинцев без отдыха, а его команда работала, чтобы восстановить медицинскую систему в стране. Также глава Минздрава заявил, что были и противники изменений, которые все это время вели подковерные игры.

"Моя борьба за высокие зарплаты и соцгарантии медиков шла вразрез с их идеологией врача-крепостного, который пребывает в полной зависимости от медицинских бюрократов. Моя формула качественного медобеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не отвечала их представлению пустотратства. А мои решения лечить украинцев в Украине - их привычке самообогащения и паразитирования", - сказал Степанов.

Напомним, представление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Принято ли будет решение об увольнении зависит от того, хватит ли голосов в Раде.

Вечером 17 мая пройдет заседание фракции "Слуга народа", на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос об отставке Степанова.