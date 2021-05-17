Медицинский совет при министерстве здравоохранения Украины выступает категорически против отставки главы Минздрава Максима Степанова.

Об этом участники совета заявили во время пресс-брифинга касательно критической ситуации в сфере здравоохранения в понедельник, 17 мая.

"Накануне был вынесен на голосование вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Хотим предостеречь вас от огромной ошибки, которая может стоить жизни десяткам, а то и сотням украинцев. Уволить действительно профессионального министра без наличия более профессиональной кандидатуры на эту должность во время развития мировой пандемии могут только те, кому безразлична судьба многомиллионной нации", - говорится в заявлении, зачитанном в ходе брифинга.

Также члены совета заявили, что Степанов смог "укротить" три волны пандемии коронавируса и договориться о многомиллионных поставках вакцин в Украину. Кроме того, в заявлении упоминается о росте операций по трансплантации органов в Украине, что также, по мнению участников совета, является одним из преимуществ Степанова.

В брифинге Медсовета участвуют медики и эксперты Ольга Голубовская, Татьяна Знаменская, Вячеслав Каминский, Любовь Денисюк, Александр Усенко и Василий Лазаришин.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Раду представление об увольнении министра здравоохранения Степанова. Однако сам глава МОЗ пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов парламента.

Для решения вопроса касательно увольнения Степанова Рада может собраться уже завтра вечером.

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