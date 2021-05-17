С 17 мая в перечне услуг сервиса онлайн-госуслуг "Дiя" появилась подача заявки на получение льготной ипотеки под 3% для переселенцев. Финансируется программа, на которую выделено 24,5 млн евро, за счет гранта Германии.

Порядок получения кредита Кабмин утвердил еще в конце апреля. Сегодня стало известно, что оформить заявку на ее получение можно онлайн. Кроме того были названы сроки первой "кредитной лотереи", на которой определят получателей займа.

Кредит смогут получить далеко не все и не на все жилье. Например, деньги занимают из расчета 21 кв метр на человека. Погасить ипотеку нужно до достижения пенсионного возраста и при этом доказать свою платежеспособность.

"Страна" изучила условия получения льготного кредита, прописанные в постановлении Кабмина.

Что это за программа?

Средства на льготную ипотеку выделило Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Это государственный банк правительства ФРГ, который предоставил грант в рамках немецкого финансового сотрудничества с Украиной. Непосредственно на жилищные кредиты немцы выделили 24,5 млн евро.

На эти деньги квартиры за 2021-22 годы планируют предоставить 680 семьям (в целом это менее двух тысяч человек). То есть каждая квартира рассчитывается из стоимости примерно 40 тысяч евро. Это цена средней однушки в Киеве.

Главным распорядителем этих средств является Минреинтеграции. Получатель - Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству".

Кто может получить кредит и на каких условиях

Условия получения льготного ипотечного кредитования переселенцев за счет гранта KfW, прописаны в документе, утвержденном Кабмином. Перечисляем главные пункты.

Какова стоимость кредита? 3% годовых.

Кто может претендовать на ипотеку. Претендовать на кредит могут платежеспособные заявители. Это предусматривает, что при условии уплаты ежемесячного платежа в счет погашения кредита с учетом процентов остаток среднемесячного дохода не может быть меньше, чем прожиточный минимум в расчете на каждого члена семьи (сейчас это 2 189 грн).

Кроме того, у получателя и у членов его семьи не должно быть прав собственности на другое жилье (кроме жилой недвижимости, расположенной на неподконтрольной территории).

У получателя должна быть позитивная кредитная история.

В общем, льготный кредит дадут лишь тем, кто может его обслужить. С одной стороны это логично, с другой - государство снова "забило" на тех переселенцев, кто не имеет нужного уровня доходов.

На какое жилье дают кредит. Победители самостоятельно выбирают объекты, которые могут быть приобретены на средства кредита.

Кредит могут оформить на квартиру в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом при условии, что здание было принято в эксплуатацию не более чем 35 лет назад (то есть не старее 1986 года) либо было реконструировано не более 25 лет назад.

При этом есть ограничения по площади. Кредит дают из расчета 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека. На семью предусмотрено еще дополнительно 10,5 кв. метра. То есть один человек может претендовать на кредит, который покроет покупку 21 кв м. Пара без детей - на 42 кв м. Семья из трех человек (мама, папа, ребенок) - на жилье общей площадью 73,5 кв м.

Все квадратные метры сверх этого получатель кредита должен выплатить за счет собственных средств.

Срок кредита. Кредит дают на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

Первый взнос. Первый взнос должен быть не менее 6% от стоимости жилья.

Сколько в месяц платить за квартиру? Если брать среднюю стоимость квартиры в 1 300 000 гривен, то при первоначальном платеже в 78 000 гривен (6%) придется двадцать лет платить по 6 800 гривен в месяц.

Но это если кредит будут выдавать в гривне.

Если же в евро, то ежемесячный платеж составит порядка 200 евро в месяц.

Как подать заявку на кредит. Заявку на кредит можно подать двумя способами. Онлайн - через портал или приложение "Дiя".

Лично принести заявление о намерении получить кредит в региональное управление Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству".

В такой заявлении указывают ФИО, серию и номер паспорта, ИНН, регион, в котором заявитель хочет получить кредит, количество членов семьи, данные о постановке на учет, как внутренне перемещенного лица, контактные данные.

После этого заявитель должен получить сообщение о включении или невключении в реестр.

Те, кто попал в реестр становятся кандидатами на получение кредита.

Как выбирают, кому дать кредит. Получателя кредита среди заявителей определяют путем случайного выбора, который проводится с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения.

Каждая такая "кредитная лотерея" должна проводиться не реже, чем раз в четыре месяца.

Правда, остается вопрос, кто будет контролировать случайна ли лотерея, или же займы получат "свои люди".

Это по сути вообще главный вопрос всей ипотечной программы.

Пакет документов для получивших кредит. Победите "кредитной лотереи" должны предоставить пакет документов:

заявление о предоставлении кредита;

копии паспортов (свою и совершеннолетних членов семьи)

копию ИНН

информацию из Госреестра прав на недвижимое имущество о наличии или отсутствии в собственности жилья;

документы, необходимые для определения платежеспособности (справка с места работы и сведения из Гореестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов, а также другие документы, подтверждающие доходы членов семьи кандидата);

письменное согласие каждого совершеннолетнего члена семьи, на которого рассчитывается размер кредита, о включении его в расчет размера кредита (в произвольной форме);

документы (при наличии), подтверждающие родственные отношения между лицами, на которых рассчитывается размер кредита;

копии справки переселенца и соответствующих справок членов семьи;

Если победивший в "кредитной лотерее" не представит соответствующие документы, то составляется акт о неявке лица и неподачи заявления о предоставлении кредита.

Кстати, и сам победитель может подать заявление об отказе от получения кредита.



Что делать после утверждения кредита. Решение о предоставлении кредита принимает "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" в течение месяца со дня подачи победителем документов для получения кредита при условии фактического поступления средств гранта на счета финансового учреждения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении кредита региональное управление финансового учреждения сообщает об этом победителю в месячный срок с момента его избрания в письменной форме. Такое решение может быть обжаловано победителем в установленном законодательством порядке.

В предоставлении кредита могут отказать, если победитель не соответствует одному или нескольким условиям предоставления кредита, необходимые документы для получения кредита не представлены, представлены не в полном объеме или не соответствуют установленным требованиям.

Как происходит оплата. Получение кредита происходит безналично, деньги в руки не дают. После подписания сторонами договора купли-продажи жилья с текущего счета заемщика средства перечисляют сразу на счет продавца.

Как выплачивать кредит. Периодичность возврата кредита и уплаты процентов определяется в кредитном договоре.

Что делают в случае смерти заемщика. В случае смерти получателя кредита все его права и обязательства по кредитному договору и договору об ипотеке передаются наследнику с оформлением соответствующих договоров. Наследник имеет право отказаться от ипотечного жилья и выплат за него.