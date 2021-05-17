Столичные правоохранители объявили о подозрении двоим мужчинам, которые подорвали банкомат и пытались унести более 600 тысяч гривен. Задержание 44-летнего и 40-летнего злоумышленников произошло в субботу, 15 мая, в Днепровском районе Киева на бульваре Перова сразу после совершения преступления. Указанных лиц проверяют на причастность к совершению еще 8 эпизодов похищения терминалов на территории столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Мужчины специализировались на кражах платежных терминалов. В своей преступной деятельности они использовали автомобиль, в салон которого помещали похищенный терминал, вывозили его за пределы Киева и разбирали с целью похищения денежных средств", - добавляет прокуратура.

При обыске транспортных средств, которыми пользовались злоумышленники, правоохранители изъяли большое количество специальной техники. Кроме того, по месту жительства обнаружили части банковских терминалов и порошкообразное вещество белого и темного цвета.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент следователи Соломенского управления полиции проводят досудебное расследование по делу подозреваемых.

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