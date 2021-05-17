Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ненависть Украины к России вызвана дефицитом суверенитета.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Пескова, этот дефицит восполняется некими силами, "направляющими ее твердой рукой в сторону россиененавистничества", из-за чего многие решения Украины носят антироссийский характер.

Также пресс-секретарь заявил, что Россия делает все необходимое для того, "чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность".

При этом он уверяет, что страна была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений.

Напомним, в пятницу, 14 мая президент РФ, комментируя дело Виктора Медведчука, заявил, что Украину превращают в антироссийскую площадку и это требует особого внимания России с точки зрения обеспечения безопасности.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что слова Путина о превращении Украины в "антипод" России говорят о непонимании внутренних процессов в Украине.