МАУ снова отменили рейсы в Тель-Авив. Решение о полетах в Израиль будут пересматриваться каждые 48 часов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила об очередной отмене рейсов в и из израильского Тель-Авива, которые планировались на 17 и 18 мая, из-за конфликта между Израилем и Палестиной. Перевозчик намерен пересматривать решение о полетах в Израиль каждые 48 часов.

Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, который оказался в распоряжении "Страны".

В МАУ сообщили, что в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа отменены рейсы

17 мая, Тель-Авив - Киев Борисполь, Тель-Авив - Одесса, Киев Борисполь - Тель-Авив - Киев Борисполь;

18 мая, Киев Борисполь - Тель-Авив - Киев Борисполь (два рейса).

С момента обострения конфликта авиаперевозчик выполнил единственный рейс, а позже объявил об отмене всех последующих рейсов.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Израиле. Мы видим, что многие авиакомпании направляются в аэропорт Бен-Гурион, кружат вокруг и возвращаются в свои аэропорты. Ситуация в первый день конфликта развивалась очень стремительно. Пока мы отправляли официальное сообщение о возвращении рейса из Ларнаки в KBP (Киев Борисполь), аэропорт Бен-Гурион уже подтвердил нашу посадку. Однако мы не можем держать пассажиров в напряжении, поэтому с сегодняшнего дня мы решили отменить рейсы и пересматривать свое решение каждые 48 часов. Решения в авиакомпании принимаются с учетом NOTAM, внутренней оценки рисков, действующих правил аэропорта Бен-Гурион и сообщений авиационных органов Украины и Израиля, поскольку безопасность полетов обеспечивается каждым из авиационных субъектов, выполняющих свою часть "домашнего задания". На данный момент уровень угрозы авиационной безопасности по данным государственного авиационного регулятора Украины, повышен, украинским перевозчикам рекомендуется воздержаться от полетов в Тель-Авив", - заявил глава правления МАУ Евгений Дыхне.

В компании добавили, что 11 мая рейс МАУ, который следовал в Тель-Авив, сменил аэропорт прибытия по требованию служб безопасности аэропорта Бен-Гурион и приземлился в Ланарке. Позже экипаж украинского лайнера получил дополнительную информацию из аэропорта Тель-Авива, которая гарантировала максимальную безопасность полета в специально отведенном для этого месте. Теперь все рейсы Киев-Тель-Авив-Киев и Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 18 мая включительно.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

Изменение даты полета на рейсах МАУ без оплаты штрафа по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета при условии снятия ограничений со стороны аэропорта.





Обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ.





Возврат денежных средств.

Решение МАУ о выполнении рейсов будет пересматриваться каждые 48 часов с учетом обновлений об ограничениях полетов в аэропорт Тель-Авива, добавили в компании.

Напомним, все гражданские авиакомпании прекратили полеты в Израиль на фоне продолжающихся взаимных обстрелов с Палестиной и конфликта в секторе Газа. Покинуть сектор Газа хотят 120 украинцев. МИД Украины поддерживает с ними связь.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, к чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт.