В Турции решили смягчить карантинные жесткие ограничений, которые действовали с 29 апреля. С понедельника, 17 мая, в стране продлят часы работы кафе и магазинов. Также частично будет снят запрет на поездки между городами. Власти Турции обещают снимать ограничения постепенно до начала лета - 1 июня.

Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Во время периода ослабления карантина комендантский час будет действовать не с 19:00, как было во время локдауна, а с 21:00 до 05:00. При этом на выходных нельзя все еще будет передвигаться без ограничений.

В рамках мер постепенного снятия ограничений торговые центры смогут работать с 10:00 до 20:00 в будние дни, но будут закрыты по выходным.

Ресторанам и кафе можно работать на доставку и вынос еды только в рабочие дни с 07:00 до 20:00. На выходных будет действовать служба доставки с 07:00 до 00:00.

В Турции разрешаются поездки между городами самолетом, поездом или автобусом вне комендантский час. Для междугородних поездок на частных транспортных средствах во время комендантского часа нужны специальные разрешения.

Напомним, с 15 мая Турция отменила для украинских туристов требование об обязательном наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну. Однако путешественникам перед вылетом необходимо заполнять специальную анкету, чтобы турецкие власти могли отслеживать его возможные контакты с больными Covid-19.

Также мы рассказывали, в Черногории спустя два месяца решили отменить комендантский час и восстановить междугородное сообщение.