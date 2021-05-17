Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток — 2" на территории исключительной экономической зоны Германии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В начале мая действие разрешения на строительство было приостановлено до конца месяца из-за иска немецкой природоохранной организации NABU. По ее мнению, район прокладки российского газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц. Кроме того, по словам президента NABU Йорг-Андреаса Крюгера, ирубопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря.

В свою очередь, BSH рассмотрело данный иск и постановило, что укладку труб можно возобновить. "Строительство на участке "не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц", - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.

Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что "Северный поток-2" не станет рычагом давления на Россию.

Также мы писали, что вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе.