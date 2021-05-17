Украина вместе с Грузией и Молдовой вошла в "Ассоциированное трио", которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.

Свои подписи под трехсторонним меморандумом сегодня, 17 мая, поставили министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой.

"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал Кулеба после подписания меморандума в Киеве в понедельник, 17 мая.

Украина, Грузия и Молдова преследуют общую цель будущего членства в ЕС и хотели бы восстановить единство с европейскими странами, заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Мы разделяем исторические связи и ценности ЕС. Это наш суверенный выбор, и ни одно государство не может изменить направление в нашем движении в ЕС", - добавил Залкалиани.

По его словам, на базе этого меморандума министерства иностранных дел усилят политический диалог, а также экономическую и секторальную интеграцию с ЕС.

"Наши приоритеты включают также расширение диалога "Ассоциированного трио" с Европейской комиссией о сотрудничестве в цифровой трансформации, зеленой экономике, транспортном секторе и достижение максимальной интеграции в рынок ЕС на базе углубленного Соглашения об ассоциации, а также углубление нашего сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности", - заявил глава МИД Грузии.

Подписанием меморандума три страны еще раз подчеркнули свои европейские намерения и очень заинтересованы в амбициозных целях Восточного партнерства, и готовы для этого делать свой большой вклад, считает и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил румынскому коллеге Клаусу Йоханнису подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС. Аналогичный документ ранее был подписан с Литвой и Польшей. В документе говорится, в частности, о намерениях Украины подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) после выполнения ряда условий.

Также "Страна" разбиралась в том, как Банковая хочет подобраться к членству в ЕС и почему это не нравится Германии.