Министерство цифровой трансформации Украины намерено запустить сертификаты вакцинации от коронавируса (ковид-паспорта) в государственном приложении "Дия" уже в июле этого года. При этом планируется ввести два типа этих документов - внутренний и зарубежный.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

"Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дие". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача. Мы также рассматриваем между сеть ЦНАПов для обеспечения более широкого доступа к этой услуге", - заявил Выскуб.

По его словам, украинская сторона получила предварительные требования Европейского Союза - их уже изучили в Минцифры, ведомство готово к их реализации.

"Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов - внутреннего и внешнего. Внешний - для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, - для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины", - добавил чиновник.

Выскуб добавил, что основная задача Минцифры на данный момент - максимально быстро внедрить международный сертификат вакцинации от коронавируса. От внутреннего он будет отличаться набором данным, так как есть требования ЕС отображать медицинские данные, в частности тип, название вакцины, ее производителя и тому подобное.

"Основанием для сертификатов будет Электронная система здравоохранения. Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отображения соответствующих сертификатов. Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе", - рассказал Выскуб.

Чиновник добавил, что на данный момент Украина находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов утверждал, что ковид-паспорта в стране будут запущены до 1 июля. В свою очередь замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что запуск таких сертификатов ожидается не раньше второго месяца лета.

Тем временем в Евросоюзе ковид-паспорта с данными о вакцинации от коронавируса планируют внедрить уже в июне.