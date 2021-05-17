Супруга экс-судьи Николая Чауса, Светлана, прокомментировала "Стране" его видеообращение, опубликованное сегодня утром в телеграм-канале.

"Хорошо, что мы увидели, что Николай живой и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи - не присущи ему. Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст", - считает Светлана Чаус.

Она также не поверила в слова своего супруга о том, что его якобы не похищали из Молдовы.

"Я как его жена знаю Николая 22 лет. На протяжении всех этих 22 лет он называл меня по имени, но никогда не называл "Светлана". Полным именем - никогда. Ни дома, ни при друзьях", - уточнила Светлана Чаус.

Также Светлана обратила внимание на внешний вид своего супруга.

"Он в чужой рубашке. Это не его рубашка. Кто ее покупал?", - задается вопросом жена судьи.

В речи супруга Светлану насторожило то, что Чаус не упомянул о похищении из Молдовы, но уделил большое внимание событиям пятилетней давности, когда его вывезли из Украины.

"Он ни слова не говорит о событиях апреля, когда его выкрали из Кишинева. Непонятно, почему он акцентирует внимание на том, что было в 2016 году, и молчит о похищении из Молдовы на глазах у сына. Из его слов получается, что он умышленно оставил меня, свою мать, детей и сам по своей воле изолировался от семьи и адвокатов. Тут явное несоответствие. Я в это не верю", - добавила супруга экс-судьи.

Светлана Чаус убеждена, что ее муж на самом деле сейчас находится в Украине.

"Это уже доказано молдавским следствием, об этом неоднократно говорили мне многие люди. В том числе эта информация публиковалась в телеграм-каналах. Я уверена, что Николай в Украине", - отметила супруга экс-судьи.

Напомним, в понедельник, 17 мая, в телеграм-канале "ChausUA Николай Чаус" появилось видеообращение бывшего судьи, в котором он заявил, что его похищение произошло не 3 апреля, а в 2016 году и с тех пор он подвергался запугиваниям.

Также он сообщил, что готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали его с 2016 года. Но из-за того, что это "очень влиятельные люди", он вынужден требовать от правоохранительных органов гарантий безопасности. Отметим, что файл с видеообращением Чауса, который загружен в телеграм-канал, называется "привет Петр Алексеевич".

О том, что Чауса выкрали, чтобы он дал показания против Порошенко, "Страна" со ссылкой на свои источники рассказывала еще в апреле.

НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

В МВД Молдовы предположили, что экс-судью могли вывезти из страны на машине украинского посольства. Кроме того, была обнародована информация о том, что похитить в Молдове судью Чауса могли сотрудники украинских спецслужб. В Украине долгое время правоохранители не открывали производства по поводу исчезновения Чауса, однако 7 мая СБУ открыла уголовное дело по похищению бывшего судьи.

"Страна" подробно разбиралась, какие последствия принесет "каминг-аут" Николая Чауса.