Спустя шесть лет переговоров Германия заявила, что готова признать вину за массовое уничтожение немецкими военными представителей народов гереро и нама в период колониальной власти в Намибии.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

Власти Берлина и Виндхука якобы согласовали договор о признании убийств десятков тысяч людей в бывшей колонии геноцидом этих народов.

По данным радиостанции, совместно разработанный документ был одобрен переговорщиками – экс-депутатом Христианско-демократического союза Рупрехтом Поленцом и экс-дипломатом Намибии Зедекией Нгавирю.

Германия должна будет оказывать финансовую поддержку социальных проектов в пользу пострадавших этногрупп в качестве компенсации за преступления.

Министры иностранных дел стран должны подписать соглашение об этом в Намибии примерно через две недели, уточняет радиостанция.

Также якобы достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет на церемонию в парламент Намибии, чтобы принести официальные извинения.

Как известно, Намибия в 1884—1915 годы была колонией Германии. Когда гереро и нама восстали против иностранцев, войска захватчиков в 1904—1908-х убили десятки тысяч человек. С 2015 года шли переговоры о признании действий войск в тот период геноцидом.

Напомним, ранее мы писали, что президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи.

Также мы писали, что МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом.