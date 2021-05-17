Во вторник, 18 мая, погода в Украине будет дождливой. Из-за циклона в стране ожидаются грозы. Температура воздуха будет держаться в районе +16...+24 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине - снова циклон. А поскольку у нас весна и май, то греметь и лить будет, как в мае", - сообщила Диденко.

По ее словам, 18 мая по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, при грозах может усилиться ветер.

По данным синоптика, завтра теплее всего будет в восточной части страны: +20...+24 градуса. На юге будет прохладнее - +17...+22 градуса, на севере - +18...+21 градус. Прохладнее всего будет в западных регионах: +16...+18 градусов.

"В центре от винницких +17 до днепровских +23 градусов. Черкассы - +20, Полтава - +22, Кропивницкий - +18. В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем ​​вблизи +18, +19 градусов", - написала Диденко.

По прогнозам синоптика, дожди и умеренное тепло ожидаются в Украине всю первую половину недели. С пятницы осадков станет меньше, а тепла больше.

"Так что как раз рабочие дни - с трудолюбивым дождиком, а выходные - с солнышком. Нюансы синоптические - будут, поэтому за ними наблюдаем в ежедневных уточненных прогнозах", - сообщила Наталья Диденко.

По ее словам, к завтрашнему циклону с фронтами и грозами присоединится повышенная магнитная деятельность - ожидаются магнитные бури.

Напомним, "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев об опасных погодных явлениях в Киеве и области 17 мая.

Также мы сообщали, что в Киеве за эту неделю может выпасть до 60% месячной нормы осадков, возможны залповые грозовые дожди.