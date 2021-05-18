На двухлетие президентства Владимир Зеленский готовит большую пресс-конференцию. Она пройдет 20 мая - в годовщину инаугурации Зе.

Это будет уже третье такое мероприятие за всю каденцию Зеленского.

Впервые он пообщался с широкими кругами прессы в октябре 2019 года. Это был многочасовой марафон, который команда президента подготовила, видимо, из любви к новым форматам.

Столь длительное общение с журналистами должно было показать, что Зе, в отличие от предшественников, не нуждается в "теплой ванне" и готов отвечать на любые вопросы.

Впрочем, есть и другое объяснение. К тому времени Зеленский только начинал свое президентство, и особых претензий к нему тогда еще не накопилось. На неудобные вопросы Зе отвечал в стиле "я изучу этот вопрос" или "это все старая команда, мы еще ничего не успели".

Второй раз президент встретился с журналистами на первую годовщину инаугурации. И эта пресс-конференция была уже более ограниченной по времени - впрочем, и она продлилась почти три часа.

"Страна" вспоминает, о чем Зе говорил на своих предыдущих пресс-конференциях и как его слова "отозвались в вечности".

Октябрьская пресс-революция

10 октября 2019 года Владимир Зеленский отвечал на вопросы журналистов целый день. Тем было очень много. Выбрали несколько цитат президента, которые интересно перечитать и сегодня.

О посадках. Один из главных рефренов Зеленского во время марафона - это невозможность влиять на суды и следствие. Поэтому, мол, нет посадок.

"Когда я пришел, на второй день думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели, все сказали: "ай яй яй", - президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок", а я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями, какие их действия? Ага, так нельзя. А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: "Этот человек убивает, лжет, был депутатом", - я могу их спросить: где посадки людей. Ну, можно, но очень осторожно. Я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние".

Однако с февраля 2021 года Зеленский начал без суда и следствия расправляться с теми, кого считает "контрабандистами", "ворами в законе" или "пятой колонной Кремля". СНБО начал вводить санкции против граждан Украины, которые находятся в стране и доступны для правосудия.

Указы по этим санкциям подписывает лично президент, который уже не "подбирает слова", а прямо обвиняет людей без суда и следствия в различных преступлениях.

То есть вопрос был не в полномочиях, а желании президента обеспечивать реальное правосудие.

О Свинарчуке. Тема с вероятной коррупцией замглавы СНБО времен Порошенко Олега Гладковского-Свинарчука во многом помогла Зеленскому избраться президентом. Скандал раскрутили накануне выборов, что нанесло серьезный удар по Порошенко. Он вынужден был уволить своего соратника.

Поэтому на пресс-конференции у Зеленского спросили, что с этим делом.

"Этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и вскоре вы это услышите. Увидите результат, насколько я знаю, и насколько та информация, что есть у меня, реальная", - анонсировал президент.

Через неделю Олега Свинарчука задержали при попытке покинуть Украину. Против него действительно начали уголовные дела. Однако там не было ни слова о хищениях в "Укроборонпроме", которые послужили поводом для скандала весной 2019 года. Речь шла о куда более скромных эпизодах.

Сейчас Гладковский, который сразу после задержания вышел под залог, находится на свободе. Ни он, ни участники схем хищений приговоров не получили. Их дела откровенно заглохли (детальнее об этом - в материале "Страны" Почему не сидят друзья Порошенко).

О Минских соглашениях. На пресс-марафоне Зеленский публично заявил о двух тезисах по Донбассу, которые и на данный момент доминируют в политике Банковой.

Первый - что в Минских соглашениях надо поменять очередность: сначала Украина получает границу, потом проводит выборы на Донбассе.

"Единственный сложный вопрос (в Минских соглашениях - Ред), что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинским контролем. Я вижу, как по-другому решать этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, чтобы совсем по-другому это решать.

А кто поедет, если там будут войска. Тогда только если будут обеспечены все вопросы безопасности, тогда там состоятся выборы. Мы хотим журналистов, иностранных наблюдателей. Потому что так должны проходить выборы. Если мы говорим о выборах, то по украинскому законодательству. Если не будет доступности ЦИК туда, журналистов с самого начала, если мы это увидим - они не состоятся", - заявил Зеленский.

Правда, судя по еще одной цитате - граница это не единственный сложный вопрос. Упоминая особый статус Донбасса, президент сказал - "Мы не можем в этом законе говорить об автономии".

Граница после выборов и особый статус, которые предусматривает де-факто автономию региона - это краеугольный камень "Минска-2". Отвергая эти пункты, Зеленский перечеркивает по сути весь договор.

Понятно, что на таком основании ни о чем по Донбассу договориться не получится. Что мы и видим под занавес второго года президентства Зеленского - полный провал по миру на Донбассе.

О встрече с Путиным. Президент давал понять, что он против того, чтобы видеться с российским президентом один на один:

"Встречаться мы можем в двух форматах: "нормандский" и прямая встреча. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну".

Как известно, в конце декабря Зеленский действительно встретился с Путиным в рамках "Нормандской четверки". Но война после этого не закончилась.

А когда началось недавнее обострение на фронте, Зеленский изменил риторику и заявил, что готов уже и к двусторонней встрече с российским президентом.

Правда, в Москве на это заявили, что обсуждать Донбасс с Зеленским не будут, отослав его за этим к "ДНР" и "ЛНР". После чего идея двусторонней встречи заглохла.

О "Миротворце". Очень показательны с точки зрения сегодняшних действий президента его слова о невозможности заблокировать скандальный сайт "Миротворец".

"Я как президент не могу открывать и закрывать сайты. Если там была моя жена, вы же понимаете мое отношение. Если там было нарушено законодательство, тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайте, в СМИ... Я не знаю, кто владелец "Миротворца", но это не Антон Геращенко. Мы с ним как-то говорили, и он мне сказал, что имел с ним раньше проекты. У нас была история - с моей женой, со "Сватами"... Но мы с вами должны немножечко помнить, что мы хотим жить демократической стране. Ошибки свои сайт "Миротворец" должен исправлять", - сказал Зеленский на пресс-марафоне в октябре 2019 года.

Отметим, что нарушения законодательства видны на Миротворце невооруженным глазом - там регулярно публикуются персональные данные "врагов народа" и звучат обвинения в преступлениях, которые не подтверждены судом.

После помещения на "Миротворец" был убит писатель Олесь Бузина, и затем этот сайт заявил, что журналист "ликвидирован".

Наконец, международный скандал вызвала публикация "Миротворцем" данных на иностранных журналистов, аккредитованных в "ДНР". После чего сайт вошел во все отчеты по нарушению прав человека в Украине - в том числе от Госдепа США.

Всё это было известно уже на момент пресс-марафона Зеленского. То есть глава государства или лукавил, или просто не владел информацией.

Ну, и главное - это, конечно, последующая деятельность президента. Который своим указом, без суда, заблокировал три оппозиционных телеканала 112, NewsOne и Zik - в том числе и сайты. А после этого хвалился, что добился их блокировки на YouTube.

"Продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан", - говорил Зеленский уже в марте 2021 года.

Как говорится, почувствуйте разницу.

Русский язык. Президенту несколько раз адресовали вопросы об ущемлении русского языка в Украине. Но Зеленский вел одну линию - давайте эти вопросы не поднимать, они раскалывают общество. Сначала надо с войной и экономикой что-то решать.

Но на один из вопросов пришлось реагировать не по шаблону. Зеленского попросили прокомментировать слова министра образования Анны Новосад о том, что русские школы скоро переведут на украинский язык.

Президент ответил, что с ним это не согласовали и теперь он будет разбираться.:

"Я не знаю, что имела ввиду министр. Она со мной не советовалась. Вопросы языка и образования всегда качают общество. Мне интересно выяснить этот вопрос".

Чем закончилось выяснение - известно. С 1 сентября 2020 года вступили в силу нормы закона об образовании, по которым в Украине русские школы переводились на украинский язык обучения. И у президента не сделали ничего, чтоб хотя бы отсрочить этот процесс.

Майские тезисы Зеленского

Пресс-конференция президента в мае 2020 года прошла уже во время карантина. Это наложило свой отпечаток - мероприятие проходило на улице, периодически главу государства и медийщиков поливало дождем. Да и самих журналистов было в несколько раз меньше. Многим слова не давали (в том числе и "Стране").

Что и понятно - после года работы уже сложно было отвечать на каждый неудобный вопрос привычным "я изучу".

Тезисно дадим срез важных посылов и цитат президента на последней пресс-конференции.

Второй срок. Президент дал понять, что думает о втором сроке. "Если будет большая поддержка народа Украины, я буду думать", - сказал Зеленский. Также на вопрос, хватит ли ему одной президентской каденции, он ответил: "Честно? Одной не хватит".

Он говорил это на уровне поддержки около 40%. Сейчас у Зеленского нет и 25%. Тем не менее он пока что опережает всех конкурентов (пусть уже и с меньшим отрывом).

Правда, это противоречит предвыборной программе президента, где тот заверял, что идет в политику на один срок.

Надумал президент или нет - возможно, станет понятнее после новой пресс-конференции. Хотя скорее всего Зеленский сохранит интригу до последнего момента.

Грозил Порошенко делом о госизмене. Накануне прошлогодней пресс-конференции нардеп Андрей Деркач опубликовал первую порцию аудиозаписей с голосами Порошенко и Байдена.

На них тогдашний президент просит указаний американского чиновника и отчитывается ему о проделанной работе. В частности - о повышении тарифов, национализации "Приватбанка" и других вопросах.

Пленки вызвали громкий скандал, который попросили прокомментировать и Зеленского.

"Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Это не последний звонок, который увидят украинцы. Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену", - вполне серьезно заявил Зеленский.

Однако достаточно быстро Зе сменил пластинку и начал заявлять, что публикация пленок - это, мол, попытка разрушить двупартийную поддержку США, и поэтому лучше от этой истории самоустраниться.

Параллельно американцы ввели санкции против Деркача за якобы вмешательство в президентские выборы, которые разворачивались в Штатах. То есть понятно, почему Зеленский резко поменял свое мнение.

Самое интересное, что совсем недавно дело о госизмене завели на лидера антимайданной оппозиции Виктора Медведчука - и в числе одного из доказательств фигурировали "пленки". СБУ опубликовала его разговоры с членами правительства России, и теперь Медведчук под домашним арестом.

То есть Порошенко в аналогичной ситуации никто не трогал, хотя на его пленках куда больше госизмены, чем у лидера ОПЗЖ. Президент Украины, судя по тем записям, напрямую исполнял распоряжения иностранного правительства. Тогда как Медведчук обсуждал с россиянами какие-то вопросы, не будучи при этом ни депутатом, ни чиновником.

"Мастер спорта по коронавирусу". На той пресс-конференции Зеленский сказал фразу, которой потом его не раз троллили политические оппоненты: "Мы со Шмыгалем мастера спорта по борьбе с коронавирусом".

По факту же "мастера спорта" завалили вакцинацию (Украина - на последних местах в Европе по этому параметру). А осенью 2020-го и весной 2021 года были две мощнейших вспышки болезни, которые вывели Украину на первые места по смертности.

Дал себе год по Донбассу. На этой пресс-конференции от Зе прозвучало немало тезисов по теме конфликта, но чего-то нового было мало. Разве что - новый дедлайн по исполнению Минска-2.

"Будем держаться за Минск. С Минском связаны санкции против РФ. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей. Я не хотел бы переходить к плану "В" и "С"".

То есть, если брать за точку отсчета 20 мая 2020 года, то буквально через два-три дня годовой срок истекает. И весьма интересно было бы спросить у президента, каков теперь "план Б".