Приобретенный естественный иммунитет, выработанный организмом, переболевшим Covid-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, не гарантирует того, что человек не подхватит эту инфекцию повторно. А тяжесть нового заболевания не зависит от предыдущего течения Covid-19. В Минздраве заявляют, что надежную защиту от коронавирусной болезни предоставляет иммунитет, развившийся после вакцинации.

"Вакцинированые люди очень редко болеют Covid-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений. Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Поэтому даже если вы переболели Covid-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях Covid-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться и раньше.

"(Вакцинироваться можно - Ред.) уже через четыре недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к Covid-19 перед прививкой не нужно!" - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии после массовой вакцинации населения резко снизилось число смертей от COVID-19.

Также мы сообщали, что Степанов назвал стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины.