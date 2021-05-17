В Кремле не склонны серьезно рассматривать слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который допустил возможность обмена одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Мы заметили, скорее это внутриукраинская политическая кухня. Не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос: хочет ли сам украинский политик на кого-то меняться, на кого они предлагают менять. И так далее. Это несформулированная какая-то идея, поэтому мы вряд ли склонны как-то серьезно это рассматривать", - сказал Песков.

Напомним, об обмене Медведчука на заключенных в России украинцев на прошлой неделе заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал он.

После этого в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что власть "подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований".