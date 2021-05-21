В пятницу, 21 мая, наступит удачный день для любой кропотливой и вдумчивой работы, неплохо будут продвигаться все виды финансовой деятельности, а вопросы творчества, любви и духовных поисков принесут успех при серьезном подходе.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которым необходимо тщательно взвесить все "за" и "против" перед началом любого дела. Это Овны, Скорпионы и Рыбы. Этот период не подходит для спонтанных действий и эмоциональных поступков. К тому же, сейчас вы находитесь словно на перепутье и не до конца уверены в том, что ваши действия станут успешными и принесут вам моральное удовлетворение. Пересмотрите свои взгляды на жизнь, смените ритм, проще относитесь к неудачам и мелким ошибкам.

Ниже приводим подробный прогноз на сегодняшний день для тройки обозначенных знаков.

Овен (21.03 - 20.04)

В жизни наступил такой период, когда принятое решение станет определяющим не только для вас самих, но и для всей вашей семьи. Поэтому на ваших плечах сейчас лежит запредельная ответственность, которую вы можете ощущать как эмоционально, так и физически. Звезды советуют вам консультироваться с близкими и приобщать их к обсуждению. Не сегодня-завтра вы окажетесь перед необходимостью откровенного разговора с родными - будьте с ними честными, делитесь своими опасениями, просчетами и возможными рисками. Пусть каждый вносит в решение ситуации свой вклад.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы могут оказаться на перепутье из-за сложностей в семье и на работе. Возможно, вам станет легче, если вы закрепите ряд обязанностей бытового плана за своим партнером и перестанете все контролировать. Обговорите с вашим спутником те действия, которые необходимо сделать каждому в течение нескольких лет для гармонии в вашей семье. Правильно заданный вектор поможет вашей паре избежать многих конфликтов и ссор.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Чтобы не задерживаться на перепутье надолго, вам нужно перестать увиливать от существующих проблем и тешить себя иллюзиями о том, что они скоро сами рассосутся. Четко говорите "да" или "нет" тем людям, которые работают с вами. Выбирайте путь сопротивления внешним обстоятельствам, плывите против течения вместо ухода в свой внутренний мир.

Напомним, 26 мая представителей Зодиака ждет полное лунное затмение в созвездии Стрельца. Коридор затмений продлится до 10 июня и устранит жизненные ситуации, мешающие счастью. В этот период важно прислушиваться к своей интуиции и внутреннему голосу.