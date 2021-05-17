Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в комментарии "Стране" рассказал подробности пресс-конференции Зеленского к двухлетию инаугурации.

"Уже можно говорить официально - 20 мая состоится пресс-конференция президента. Формат, возможные ограничения в связи с тем же ковидом, прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в самое ближайшее время, когда определим все детали. В любом случае, это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского и обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты на протяжение третьего года", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Офис президента постарается получить максимальное представительство средств массовой информации.

"Аккредитация будет. Правила и время объявим дополнительно", - заявил советник главы ОП.

Напомним, 20 мая прошлого года, спустя год после своей инаугурации, Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию для журналистов.

Из-за пандемии коронавируса она проходила с карантинными ограничениями. В связи с этим ряд украинских журналистов получили отказы в аккредитации на пресс-конференцию главы государства.