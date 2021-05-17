В Украине до конца 2021 года собираются выдавать разрешения на строительство онлайн.

С 17 мая на портале "Дія" заработали новые услуги в сфере строительства. Среди них декларация о готовности объекта к эксплуатации, сертификат о готовности объекта к эксплуатации, выдача строительного паспорта.

"Это мощный удар по коррупции в этой сфере" - заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб во время презентации Diia Summit 2.0.

Он добавил, что в планах правительства - до конца года сделать разрешение на строительство полностью автоматическим, без чиновников. Это будет возможным при условии принятия специального законопроекта в парламенте.

Переселенцы могут подать заявку на льготную ипотеку под 3% через "Дию"

На портале "Дия" запускают подачу заявлений на получение кредита на покупку жилья для внутренних переселенцев - на 20 лет под 3%.

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между Кабмином и правительством Германии.

Об этом сообщили во время сегодняшней презентации новых услуг сервиса онлайн-госуслуг "Дия".

"Примерно 16 июля состоится розыгрыш возможностей и объявление победителей, кто получит право на этот льготный кредит" - анонсировал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

Претендент должен быть платежеспособным, иметь позитивную кредитную историю.

У него не должно быть в собственности жилья на подконтрольной территории. Кредит предоставляется под 3% на срок до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста.

Квартира должна быть в многоквартирном или одноквартирном жилом доме, который принят в эксплуатацию не более чем 35 лет назад или реконструирован не более 25 лет назад.

Общая площадь жилья на одного человека — 21 квадратный метр и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.

Предельная сумма кредита не может превышать сумму, полученную путем умножения нормативной площади жилья на предельную стоимость 1 квадратного метра. Стоимость объекта кредитования, превышающая предельную сумму кредита, уплачивается заемщиком за свой счет.

Кроме того, на презентации Diia Summit 2.0 Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новой услуге – "Дия подпись", которая теперь доступна в приложении "Дия" на смартфонах украинцев.

Отныне украинские пользователи смогут подписывать практически любые документы и получать государственные услуги прямо с телефона дома всего в несколько кликов.

Получить цифровую подпись можно без заявлений и посещения банка и других учреждений.

С помощью этой услуги каждый гражданин может получить практически любую цифровую и не только услугу в государственных органах, или же подписать документ благодаря электронной подписи.

Ранее для этого нужно было обращаться в соответствующие органы, к операторам мобильной связи и некоторым банкам. Отныне достаточно установить обновленное приложение "Дия".

Как получить цифровую подпись "Дия":

Для этого нужно установить приложение скачав его в Google Play или обновить его до актуальной версии. После этого нужно перейти в меню услуг и нажать на "Дия Подпись". Далее нужно выполнить указания на экране, система проверит фото и предоставит цифровую подпись.

Как пользоваться цифровой подписью Дия:

Нужно выбрать документ, который вы хотите подписать.

Нажать на кнопку Подписать.

Подтвердить личность удобным для вас способом.

Ввести пароль и все готово.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" начала принимать е-документы в приложении "Дія" для получения посылок и переводов.

Также мы рассказывали о том, какие услуги добавят в приложение "Дія" в ближайшее время.