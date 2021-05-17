55% украинцев считают, что сейчас не нужно менять министра здравоохранения. При этом 25% - поддерживают назначение нового главы министерства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка медицинской сферы в Украине в условиях коронавируса", проведенного специалистами Социологической группы "Рейтинг" в период 4-8 мая 2021 года.

При ответе на вопрос "Нужно ли, по вашему мнению, сейчас заменить министра охраны здоровья?" мнения опрошенных разделились таким образом:

31% - однозначно нет

24% - скорее нет

14% - однозначно да

12% - скорее да

19% - сложно ответить

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, 14 мая главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке.

По данным наших источников, также хотят отправить в отставку и министра здравоохранения Степанова. Однако он пока отказывается писать заявление по собственному желанию, рассчитывая на поддержку ряда депутатов Рады.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Виктор Ляшко.