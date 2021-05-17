Сегодня, 17 мая, в Ровенской области перевернулся автобус с 20 пассажирами. Водитель, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, а после – на обочину, где допустил опрокидывание транспорта. В больницу доставили четыре пассажира.

Об этом сообщает полиция Ровенской области на официальной странице в Фейсбук.

"Авария произошла сегодня около 08:15 в селе Мирогоща. Всего в салоне автобуса находились 20 человек, четыре пассажира находятся в больнице. Водитель по внешним признакам трезвый, уже начато досудебное расследование. На данный момент движение транспорта на указанном участке дороги частично усложняется. Он регулируется полицейскими, на месте работают спасатели", - заявляют правоохранители.

Напомним, 16 мая в Харьковской области произошло столкновение легковушки с грузовым автомобилем, в результате погибли два человека.

Ранее мы писали про ДТП 15 мая в Запорожской области, в результате столкновения легковушки с микроавтобусом погибла женщина, еще несколько человек пострадали.