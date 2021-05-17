Ряд дипломатических миссий в Украине, среди которых немецкая, французская, канадская и другие, в совместном заявлении выразили обеспокоенность случаями нападений и дискриминации по отношению к активистов ЛГБТИК в Украине и отсутствием привлечения к ответственности лиц, совершивших эти преступления.

Заявление опубликовано на странице посольства Германии в Киеве в понедельник, 17 мая.

"Украина достигла заметного продвижения вперед по признанию и защите прав человека, но эта работа остается незавершенной. Мы обеспокоены сообщениями от защитников прав человека о случаях нетерпимости, дискриминации и нападений на активистов ЛГБТИК и отсутствии привлечения к ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Посольства стран также добавили, что пандемия коронавирусной болезни привела к росту случаев нетолерантности и нарушения прав человека, в представители ЛГБТИК являются одними из наиболее уязвимых жертв насилия и дискриминации.

"Мы отмечаем, что реформа Национальной полиции продемонстрировала положительные тенденции в вопросах соблюдения прав человека при защите закона и правопорядка в Украине, однако продолжение всеохватывающей реформы правоохранительных органов и судебной системы необходимы для того, чтобы предоставить каждому ощущение безопасности, справедливости и правосудия. Мы призываем власти Украины продолжать реформы и обеспечить существование равных прав и возможностей для всех без дискриминации", - утверждают страны-подписаны заявления.

Иностранные посольства также приветствовали недавнее одобрение обновленной версии Национальной стратегии по правам человека, однако отметили, что продолжают призывать Украину полностью ввести в действие эту стратегию и план действий. В частности, речь идет о дополнительных шагах по воплощению мер против дискриминации ЛГБТИК.

"Мы также внимательно следим за прогрессом о внесении изменений в уголовный кодекс Украины с целью расширения определения преступления на почве ненависти и включения в эту категорию преступлений на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Украина может рассчитывать на поддержку международного сообщества для достижения этих целей", - заверили посольства.

Также в заявлении говорится, что в ближайшем будущем организации ЛГБТИК по всей Украине планируют провести массовые мероприятия, чтобы "продвигать равенство для всех".

"Международное сообщество будет и впредь поддерживать эти инициативы, и мы призываем правоохранительные органы и всех украинцев обеспечить мирное проведение этих мероприятий. В современной демократической Украине нет места насилию, дискриминации и неравенству", - резюмировали посольства.

Заявление направлено от имени посольств Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и от имени Канадской полицейской миссии в Украине, Делегации Европейского Союза и Консультативной миссии Европейского Союза.

Согласно недавнему докладу Amnesty International, в 2020 году в Украине системно нарушались права человека. Страна столкнулась с кризисом в системе здравоохранения, не были решены проблемы семейного насилия и притеснения уязвимых групп, в частности ЛГБТ и ромов.

Ранее мы писали, что только в этом году в Украине из пунктов Порядка медицинского обследования доноров крови, перечня заболеваний, противопоказаний к донорству и форм рискового поведения, убрали гомосексуальные отношения.