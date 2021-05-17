В Украине походят военные учения Нацгвардии и ВСУ, а Генштаб проведет флешмоб на День резервиста.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб МВД и Генеального штаба ВСУ.

Восточное Оперативно-территориальное объединение (ОТО) Нацгвардии сообщает о проведении сборов батальонов и рот. Их цель, в том числе, подготовка действий воинских частей во время пресечения массовых беспорядков.

"В воинских частях Восточного ОТО Национальная гвардия Украины прошли сборы командиров батальонов и рот. Цель сборов - повысить профессиональную подготовку командного состава, уровень его методического мастерства, довести необходимые требования по основным предметам обучения. Офицеры усовершенствовали навыки по боевой и специальной подготовки, действий воинских частей во время пресечения массовых беспорядков, передвижения подразделений, порядок учета и хранения оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении МВД Украины в Facebook

В авиационной эскадрилье бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" также провели учения. Отрабатывали отражение воздушного нападения противника, вывод самолетов из-под удара, борьба с ДРГ, боевое применение по наземным целям. Учения летчиков проходили на Житомирщине

"Истребители работали с нескольких аэродромов. Проведено комплексное применение боевых возможностей авиационных подразделений, боевой техники, средств поражения, органов управления и обеспечения. В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

Командир авиационной эскадрильи непосредственно руководил действиями истребителей как на земле, так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем ​​и ночью. Во время активной фазы проработан вопрос живучести авиационной эскадрильи, а именно - способность в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара противника

Офицеры управленческого звена планировали боевые действия в соответствии с реальной обстановки применения по отражению воздушного нападения противника и при ведении боевых действий", - говорится в сообщении пресс-службы бригады тактической авиации "Центр"

Также сообщается, что завтра, во вторник, 18 мая в Украине пройдет мобилизации резервистов. В этом году, из-за пандемии коронавируса, всеобщие сборы пройдут в форме флешмоба. Резервистов призывают выходить на рабочие места в военной форме.

"Опираясь на положительный опыт традиций военного резерва других государств, в частности стран-членов НАТО, Совет резервистов Вооруженных Сил Украины инициировала празднования "Дня резервиста Украины" в 2021 году, в условиях карантина, в форме проведения массового флешмоба "Я резервист". По замыслу, резервисты в течение этого дня будут находиться в военной форме одежды, в том числе и на своих рабочих местах (если не возбраняется условиями труда). Организаторы надеются, что мероприятие станет наглядной демонстрацией готовности граждан Украины в любое время встать на защиту Родины и консолидирует общество", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ

Ранее "Страна" писала, что военные сборы проходят на неподконтрольных территориях. В Донецке и Луганске начались сборы резервистов 17 мая. Они продлятся до 21 мая.

Как сообщала "Страна", данные мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий разных структур "в случае возможных внешних угроз со стороны Украины".

Также "Страна" сообщала, что 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов. Закон вводит новый вид воинской службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Призывать планируют граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.