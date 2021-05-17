В понедельник, 17 мая, Кабинет министров Украины уволил заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлану Панаиотиди.

Об этом Панаиотиди сообщила в Facebook.

"Я написала заявление об увольнении 29 апреля с просьбой уволить меня с 17 мая по окончании отпуска... Спасибо, что так и произошло. Кабмин только что проголосовал. Без сорока четырех дней 6 лет на службе. Назначена в АМКУ 29.06.2015 - уволена из Минэкономики 17.05.2021", - написала Светлана Панаиотиди.

Напомним, главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерства инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий подали заявления об отставке. Также обсуждается вопрос об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Поэтому на этой неделе могут поменять сразу трех министров.

Также "Страна" писала о том, почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко.

Кроме того, сообщалось, что Верховная Рада собирается рассмотреть уже завтра, 18 мая, увольнение Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.