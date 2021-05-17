В Донецке и Луганске 17 мая начались военные сборы людей, которые относятся к "мобилизационному резерву" и объявлены военные учения силовиков.

Согласно указу "главы ДНР" Дениса Пушилина "О проведении контрольного оповещения с явкой граждан, пребывающих в запасе и техники предприятий на пункты предварительного сбора граждан и техники с 17 по 18 мая 2021 года", т.н. "Военному комиссару "ДНР"" было поручено провести контрольные оповещения с явкой граждан, которые пребывают в запасе и приписаны к воинским частям на пункты предварительного сбора.

Также военкоматам поручили обеспечить прибытие техники на пункты приема техники частей формирователей.

Т.н. "министру внутренних дел" Пушилин поручил обеспечить охрану правопорядка и "оказать содействие в розыске и доставке к месту проведения контрольной явки граждан, пребывающих в запасе в случае их неявки в сроки, указанные в повестках отделов Военного комиссариата, без уважительных причин"

В Луганске также 17 мая стартовали военные сборы.

Сборы организованы через аналогичный указ "главы ЛНР" Леонида Пасечника. Там сроки сборов продолжительнее - 17-21 мая. Как ожидалось, в них должны принять участие 3000 человек.

"Призвать на военные сборы 3000 человек из числа граждан, приписанных в сотав резервных формирований, в Народную милицию ЛНР", - говорилось в указе Пасечника, опубликованном 14 мая.

Как сообщала "Страна", данные мероприятие позиционируется как "проверка эффективности совместных действий разных структур "в случае возможных внешних угроз со стороны Украины".

Напомним, 1 апреля в "ЛНР" и "ДНР" впервые объявили призыв на военную службу, ранее военные подразделения в так называемых "республиках" формировались на контрактной основе. Тогда сообщалось, что планируют призвать по 200 мужчин от 18 до 27 лет в "Народную милиции ДНР" и в "Народную милиции ЛНР".

Также "Страна" сообщала, что 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов. Закон вводит новый вид воинской службы - военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Призывать планируют граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачисленных в военный оперативный резерв.