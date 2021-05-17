Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта", продавшая свое здание времен Октябрьской революции в 24 раза дороже балансовой стоимости, теперь заявила о намерении купить банк и ищет компанию-оценщика, которая поможет компании сделать выбор для такой покупки. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам , компания шла к такому решению четыре года.

"И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, Укрпошта начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле. Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то", - написал Смелянский.

Глава "Укрпочты" уточнил требования к приобретаемому банку - небольшой, без отделений или с небольшим количеством филиалов, а также без "портфеля проблемных активов".

"Сейчас есть 2-3 таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", - сообщил Смелянский.

Также он показал макеты будущих банковских карточек. На одном из них используется изображение находящегося на космической орбите автомобиля Tesla, манекен-пилот которого держит в руках, вероятно, посылку. На другом макете изображены счеты, а на третьем - заразительно смеющаяся пенсионерка.

Покупка банка государственной компанией может стать прецедентом и повлечь за собой аналогичное желание других госструктур. Почему бы не купить банк "суперуспешным" "Укрзализныце" или "Нафтогазу", прокомментировал предстоящую покупку телеграм-канал "Политика Страны".

"Украина все ближе к классическим формам госкапитализма, за который ранее нещадно критиковали Россию.

Госкомпания "Укрпочта" замахнулась на покупку целого банка. Через "Проззоро" объявила тендер. Так что еще одним госбанком (которые и так тотально уже доминируют на рынке) станет больше.

Следующим этапом, вероятно, будет покупка собственного телеканала. Почта-ТВ", - предполагает телеграм-канал.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрпочта" закупила за 9 млн грн услуги по бронированию билетов на самолет и мест в отелях.

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