В поезде "Укрзализныци" пассажиров залило вонючей водой из лопнувшей трубы. Видео
В поезде Укразализныци сообщением Рахов-Одесса прорвало гнилую трубу, из которой на пассажиров потекла вонючая жидкость.
Снятое очевидцами видео появилось в понедельник, 17 мая.
Как видно на кадрах, пассажирам плацкартного вагона пришлось поджать ноги, так как на полу текла грязная вода с неприятным запахом.
Старая турба лопнула, не выдержав резкого торможения поезда. Ликвидировать последствия прорыва пришлось с помощью веника.
Напомним, это не первый инцидент со старыми поездами УЗ, который случился за последнее время. 8 мая в поезде Киев-Николаев пассажирам пришлось держать возле себя ведра, так как на них лилась вода из-за дыр в потолке во время дождя.
Позже в "Укрзализныце" извинились за дырявую крышу и потоп в поезде Киев-Николаев.
Тем временем в Министерстве инфраструктуры опубликовали приказ N561/36183, которым фактически предписывается повысить стоимость пассажирского проезда на поездах в Украине на 16% до конца года.
Также мы рассказывали, как в поезде Киев-Трускавец пассажир разбил окно и стол, оставив после себя погром.