В поезде Укразализныци сообщением Рахов-Одесса прорвало гнилую трубу, из которой на пассажиров потекла вонючая жидкость.

Снятое очевидцами видео появилось в понедельник, 17 мая.

Как видно на кадрах, пассажирам плацкартного вагона пришлось поджать ноги, так как на полу текла грязная вода с неприятным запахом.

Старая турба лопнула, не выдержав резкого торможения поезда. Ликвидировать последствия прорыва пришлось с помощью веника.

Напомним, это не первый инцидент со старыми поездами УЗ, который случился за последнее время. 8 мая в поезде Киев-Николаев пассажирам пришлось держать возле себя ведра, так как на них лилась вода из-за дыр в потолке во время дождя.

Позже в "Укрзализныце" извинились за дырявую крышу и потоп в поезде Киев-Николаев.

Тем временем в Министерстве инфраструктуры опубликовали приказ N561/36183, которым фактически предписывается повысить стоимость пассажирского проезда на поездах в Украине на 16% до конца года.

Также мы рассказывали, как в поезде Киев-Трускавец пассажир разбил окно и стол, оставив после себя погром.