Внеочередное заседание Верховной Рады, в ходе которого планируется рассмотреть вопрос об увольнении троих министров Кабмина, может состояться уже завтра, 18 мая, в 16:00.

Об этом в ходе заседания Согласительного совета парламента в понедельник, 17 мая, заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"У нас планируется, как минимум, одно внеочередное заседание, а может быть и больше", - сказал Разумков, добавив, что оно будет посвящено кадровым вопросам.

"Это внеочередное заседание будет касаться трех вещей. Это вопросы кадровые: написали заявления по собственному желанию - это господин (министр инфраструктуры Владислав) Криклий и господин (министр экономики Игорь) Петрашко, и есть представление премьер-министра Украины, касающееся господина (министра здравоохранения Максима) Степанова", - сказал спикер.

По его словам, фракция "Слуга народа" обратилась к секретариату Рады с просьбой о проведении внеочередного заседания еще в пятницу и сегодня ее представителям были выданы подписные листы.

"Я думаю, что или сегодня вечером, или завтра с утра, если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00 (вторника, 18 мая - Ред.), как обычно, и мы сможем рассмотреть эти важные для Кабинета министров вопросы", - сказал Разумков.

В то же время он заявил, что министры, вопрос отставки которых будет рассматриваться на заседании Верховной Рады, должны отчитаться о своей работе в стенах парламента.

Заявление Разумкова касательно внеочередного заседания прозвучало в 11:06. Видео: Parlaments'kyi telekanal Rada

Напомним, сегодня в 18:15 начнется заседание фракции "Слуга народа" в ходе которого народные депутаты рассмотрят вопросы отставки министров.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Степанов не намерен уходить в отставку, потому процедура его увольнения запущена премьер-министром Денисом Шмыгалем - он подал соответствующее представление в парламент.

По данным источника "Страны", на должность министра здравоохранения "слуги народа" рассматривают кандидатуру замминистра, главного санврача Виктора Ляшко, на пост главы Минэкономики претендует нынешний глава ГНС Алексей Любченко, на должность министра инфраструктуры – глава Укравтодора Александр Кубраков.

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