Утром в понедельник, 17 мая "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к лидерам стран-членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации в Украине.

Политсила заявила о репрессиях против политической оппозиции и подавлении свободы слова в Украине, которые власть списывает на издержки противостояния с Россией. В ОПЗЖ призвали осудить действия Киева и создать условия для прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"ОПЗЖ в условиях военной истерии и произвола властей имеет смелость утверждать, что наличие конфликта на Донбассе не дает украинской власти оснований притеснять внутри страны русский язык, русскую культуру, пропагандировать войну, поощрять рост крайне правых движений и насилие с их стороны, ущемлять свободу слова, собраний", - сообщил Ренат Кузьмин.

В заявлении говорится, что официальный Киев требует от ЕС и НАТО сохранения вредных для экономик европейских стран антироссийских санкций, отказа от сотрудничества с РФ по многим вопросам международной повестки, утверждая, что эти шаги нужны для скорейшего выполнения Минских соглашений. Однако, как считают в "Оппозиционной платформе - За жизнь", на практике администрацией Зеленского взят курс на отказ от Минских соглашений и фактическое замораживание конфликта.

"Иными словами, официальный Киев взял на себя роль барьера на пути нормализации отношений между Западом и Востоком нашего континента, что может быть выгодно только внешним игрокам, желающим и далее разделять Европу и властвовать над ней. Точно так же подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что политика Киева стала одной из причин эскалации ситуации на Донбассе.

"Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определенные силы в Украине сознательно ведут дело. Официальный Киев рассматривает конфликт на Донбассе, как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти", - сказано в заявлении.

ОПЗЖ призывает совместными усилиями международного сообщества и украинского народа заставить администрацию Зеленского нести ответственность как за свои незаконные действия, так и бездействие в вопросах мира и борьбы с коррупцией.

"Бесконечная игра с Западом в "лояльных негодяев", которые крадут, тормозят реформы, разваливают систему государственного управления, но каждый раз получают прощение под предлогом "зато они против Москвы или же Медведчука", системно дискредитирует сам Запад. "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта на Донбассе, прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем в этой части континента и осудить незаконные действия украинской власти", - сообщил Ренат Кузьмин.

Напомним, ранее ОПЗЖ потребуовала от власти отказаться от всех фальсифицированных обвинений в адрес Медведчука.

Также мы писали о том, что Юрий Бойко заявил о готовности ОПЗЖ вести переговоры с "ЛДНР".