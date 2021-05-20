Сегодня 10-й лунный день в созвездии Девы, когда многие знаки Зодиака обретут уверенность в своих силах, а обстоятельства будут складываться выигрышно (особенно это касается легких на подъем Близнецов, Весов и Водолеев). Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) почувствуют, что любовь, которую они заслужили, уже совсем близко. Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) ждет приятный сюрприз в финансовом плане. Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) сегодня ощутят любовь и поддержку близких.

Астрологи называют четыре знака Зодиака, которые смогут ощутить сегодня суперспособности. Это Рак, Весы, Козерог и Водолей.

Рак (22.06 - 22.07)

Не бойтесь ответственности, поскольку звезды считают вас замечательным лидером и прекрасным организатором. Сегодня вы почувствуете себя настоящим супергероем, а окружающие будут в восторге от вас и ваших навыков. Звезды намекают, что именно сегодня в вашей жизни начинается удачный финансовый период.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня хороший день, чтобы наладить личную жизнь. Вам повезет. Не волнуйтесь. Вы будете контролировать ситуацию. Важные дела вы выполните на энтузиазме и с легкостью! Однако звезды советуют вам не спешить. Все дела вы не успеете переделать все равно. Просто решитесь на один серьезный шаг, чтобы заручиться поддержкой вселенной и получить подарок от судьбы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня в вашей жизни наступает новый приятный жизненный период. В работе и любви вы выйдете на новый уровень. Поэтому не стоит скучать понапрасну. Тем более когда вокруг столько желающих с вами познакомиться. Доверяйте своим чувствам, положитесь на интуицию и внутренний голос. Ни в коем случае не отказывайтесь от своих желаний. Только так вы сможете продемонстрировать все свои таланты.

Водолей (21.01 - 20.02)

День обещает быть насыщенным и приятным. Сегодня произойдет нечто особенное для вас. Вы будете в восторге от количества энергии, которая появится внутри. Можете начать утро со спорта. В течение дня вы будете ощущать на себе восторженные взгляды. Несмотря на то, что вы замечательно выглядите, звезды рекомендуют вам начать еще больше двигаться, чтобы прийти в исключительную форму.

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