Офис президента Украины Владимира Зеленского проведет пресс-конференцию главы государства по итогам двух лет его правления 20 мая.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

14 мая сообщалось, что в Офисе президента планируют провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского по результатам двух лет пребывания в должности. Теперь это официально подтвердили в ОП.

Напомним, 20 мая прошлого года спустя год после своей инаугурации Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию для журналистов. Из-за пандемии коронавируса она проходила с карантинными ограничениями. Из-за этого ряд украинских журналистов получили отказы в аккредитации на пресс-конференцию главы государства.

Вторая за свой президентский срок пресс-конференцию Зеленского была менее масштабной, чем предыдущая - тот марафон продлился 14 часов. Эта встреча с журналистами - чуть более трех. Посвящена она была итогам года президента. "Страна" подробно анализировала, что стало известно из пресс-конференции Зеленского.