Сегодня бывший киевский судья Николай Чаус, который в марте был похищен из Молдовы, впервые показал себя публике. Он открыл телеграм-канал и залил на него видеообращение.

Судя по первым заявлениям беглого судьи - подтверждается версия, о которой "Страна" писала еще в апреле: Чауса похитили по приказу властей Украины и активно склоняют к выдаче компромата на Порошенко и его окружение.

Причем, судя по тому, что сказал в своем обращении сам Чаус, все-таки склонили сдать Петра Порошенко, который, как считает, был прямо причастии к незаконному выводу судьи из Украины в Молдову, после того как после него открыли уголовное дело.

В любом случае, после каминг-аута Николая Чауса история начала быстрее двигаться к развязке.

Что заявил Чаус

16 мая в телеграм-канале Chaus.UA появилось одно-единственное видео. На нем говорит Николай Чаус, пропавший более двух месяцев назад. Вот, что он сказал:

"Здравствуйте, меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке.

На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений.

В данный момент не могу сообщить о своем местонахождении. Но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении

Кому это выгодно - можно только догадываться.

В первую очередь, хочу обратиться к своей жене. Светлана, прости меня за то, что тебе и нашим детям пришлось пережить. Но так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах понесут заслуженное наказание.



Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома.

Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. Спасибо моим друзьям, которые помогли мне избежать этой тюрьмы и верной смерти.

В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, в т.ч. которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

Видео судьи обращает на себя внимание тем, что свое похищение в Молдове он явно отрицает. И делает намеки, что похищали его в 2016 году - когда при содействии людей Порошенко вывезли из Украины, спасая от уголовного дела.

К слову, если скачать из телеграма файл с видео Чауса, то видно, что называется он "Привет Петр Алексеевич!".

Кто такой Чаус и почему он важен?

Вкратце напомним предысторию дела Чауса и причем тут Петр Порошенко.

Николай Чаус - бывший судья Днепровского суда Киева.

В 2016 году он попался на взятке в 150 тысяч долларов, которые закопал у себя на огороде в трехлитровых банках. Взятка пошла на условный срок для женщины, которую обвиняли в торговле наркотиками.

Чауса не задержали, поскольку согласие на это должна была давать Рада. Пока шел этот процесс, судья исчез из Украины и позже объявился в Молдове.

Как заявлял экс-депутат Александр Онищенко, Чауса нелегально вывезли из Украины по приказу Порошенко. Распоряжение исполнил "смотрящий" за судебной системой Александр Грановский, а также ряд офицеров службы безопасности президента и ГУР.

По некоторым данным, "приютить" судью согласился бизнес-партнер Порошенко - молдавский олигарх Влад Плахотнюк.

Внимание Администрации президента к судье связано с тем, что Чаус, как утверждают эксперты, являлся "карманным судьей" Порошенко. Его называли одним из главных фальсификаторов судебных дел в Украине. То есть он мог стать ценным свидетелем против экс-президента.

По материалам следствия, которые цитируются в СМИ, Чаус покинул Украину, не проходя пограничного контроля.

С 2016 года судья - в международном розыске. Примерно с тех же пор в Молдове шли суды о его экстрадиции. Чаус просил политического убежища, но бывший президент Игорь Додон в этом отказал. Чаус дошел до Верховного суда, но и там последовал отказ.

Это, кстати, совпало с тем, как пошатнулись в Молдове позиции друга Порошенко - олигарха Плахотнюка, против которого единым фронтом выступили в 2019 году и США, и Россия.

Похищение Чауса в Молдове

В марте 2021 года возобновились судебные слушания по экстрадиции бывшего судьи в Украину. А 3 апреля стало известно, что Чауса похитили в Кишиневе - прямо на улице, у спорткомлекса, где тренировался его сын.

Похищение вызвало громкий международный скандал. По первоначальной версии его могли похитить люди Порошенко и Грановского, чтобы не допустить его выдачи в Украину.

Но затем стали всплывать новые подробности.

МВД Молдовы обвинило в похищении граждан Украины.

Позже появились данные, что "киднеппили" бывшего судью сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Журналисты назвали их имена и показали паспорта, по которым группа прибыла в Молдову. Одного из похитителей власти Молдовы недавно задержали.

Также власти соседней страны установили, что Чауса могли вывезти на машине с украинскими дипломатическими номерами.

То есть уже тогда было понятно, что причастны к похищению власти Украины.

По этому поводу оппозиция в Молдове начала критиковать президента Майю Санду, подозревая, что все прошло не без ее ведома. Депутаты местного парламента утверждали, что операция, мол, была согласована между Зеленским и Санду по телефону.

Украина при этом свое участие отрицала и называла "российской провокацией". Но интересно, что факт пропажи гражданина Украины на его родине сперва начисто игнорировался. И лишь 7 мая - то есть через месяц - СБУ завела уголовное дело и приехала к матери судьи с обыском.

А 17 мая бывший судья наконец-то обозначился и сам.

Зачем похищали Чауса и даст ли он показания?

"Страна" еще в начале апреля получила инсайдерскую информацию, что Николай Чаус находится в Украине. Его похитили сотрудники ГУР, вывезли на родину и удерживали на одном из объектов разведки.

Наш источник сообщал, что при похищении судью сильно избили и поэтому до времени не смогут предъявить публике. Как видим, он записал свое первое видео спустя лишь месяц после исчезновения. И первым делом сказал, что цел и невредим.

В целом, Чаус - это важный свидетель того, что творилось в окружении Порошенко. И его показания могут наделать много шуму. В своем видеоролике он, как видим, нечто подобное и анонсирует.

То есть, можно предположить, что бывший судья дал согласие сотрудничать со следствием и выпустил подобное обращение под контролем тех, кто его похищал.

Поэтому нельзя исключать, что скоро его присутствие в Украине будет легализовано. По крайней мере в самом видеоролике Чаус говорит, что скоро объявится в Украине (хотя, повторимся, он уже давно здесь находится).

"Главный вывод по заявлению Чауса: он согласился сотрудничать с украинской властью и давать показания против Порошенко, заявив о том, что его похитили в 2016 году.

В ближайшее время он официально объявит о своём пребывании в Украине и даст показания следственным органам.

Каким образом Чаус покинул Молдову - в его заявлении демонстративно обойдено вниманием.

Судя по намекам в его обращении, не исключено, что он заявит, что был вынужден сам сбежать из Молдовы и имитировать своё похищение, опасаясь, что Порошенко и Грановский его убьют", - делает выводы из явления Чауса телеграм-канал "Политика Страны".

"Чаус не на свободе". Версия адвоката

Адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец полагает, что видеообращение экс-судьи было записано под давлением.

"Появление такого видеообращения значит, что Чаус не на свободе. Его контролируют некие лица, и вероятнее всего, история с причастностью к его похищению из Молдовы украинских спецслужб подтверждается. Во-первых, видно, что Чаус читает свое обращение по бумажке. Если человек говорит от себя, он будет заикаться, проявлять какую-то мимику. А здесь Чаус сидит ровно и просто зачитывает текст", – отмечает Кравец.

По его мнению, попытка Чауса доказать, что из Молдовы его никто не похищал, выглядит неубедительно.

"В глаза бросается его заявление о том, что его никто не похищал. Вернее, что его не похищали из Молдовы, а похищали только в 2016 году, когда вывезли из Украины. То есть он делает вид, что добровольно где-то сам скрывается. А те десять человек, против которых возбуждено уголовное дело в Молдове, якобы к этому не причастны. Выглядит это крайне неубедительно", – рассуждает адвокат.

Он также проанализировал сам Телеграмм-канал, где появилось обращение Чауса.

"Видеообращение – это первое публичное сообщение в этом Телеграмм-канале, но по счету оно является шестым. Видимо, до этого пытались в нем тоже что-то размещать. Сам адрес электронной почты, на который зарегистрирован Телеграмм-канал, анонимный – он не требует регистрации номера мобильного телефона. Это сделано умышленно, чтобы нельзя было отследить его местонахождение. Но в связи с тем, что человек был похищен, Телеграмм может предоставить правоохранительным органам по запросу информацию, с каких IP-адресов регистрировали этот аккаунт в Телеграмме и размещали само видео и посты. То же самое СБУ может узнать и по электронной почте, так как возбуждено уголовное дело по тяжелой статье – похищение человека", – говорит Ростислав Кравец.

Кроме того, юрист предполагает, что Николай Чаус все же находится в Украине.

"Слова Чауса "я скоро появлюсь в Украине" выглядят довольно абсурдно. Он не сказал прямо о том, что он сейчас не в Украине – как бы обошел этот вопрос стороной. По моему мнению, Чаус в Украине, и под контролем спецслужб. О чем говорит сам факт появления этого видеообращения", – резюмирует Кравец.

На вопрос "Страны", будет ли Чаус давать показания против экс-президента Петра Порошенко, адвокат ответил так:

"Судя по резко спавшему присутствию Порошенко в медиапространстве с момента похищения Чауса, на мой взгляд, все, и в том числе Порошенко, считают, что у Чауса есть какая-то информация о своем похищении и причастности пятого президента к этому".