Пашинян заявил о росте агрессивности Азербайджана на границе с Арменией. Алиев это отрицает

Армения активирует процедуры реагирования, предусмотренные Договором о коллективной безопасности (ДКБ) и армяно-российской стратегической системой в связи с ростом "агрессивности азербайджанских сил в некоторых частях армяно-азербайджанской границы".

Об этом в ходе видеообращения заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян

"После заседания Совбеза наблюдается тенденция напряженности и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой", - заявил он.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Арменией ведется процесс уточнения границ, продолжаются переговоры. По его словам, обращение Еревана к ОДКБ необоснованно, на границе не произошло столкновений, ситуация стабильная.

Так, в понедельник состоялись телефонные переговоры Алиева с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым.



"Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Казахстана о последних событиях на азербайджано-армянской границе. В этой связи президент Азербайджана сказал, что ведется процесс уточнения границы (с Арменией - Ред.), армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс. Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу - не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются", - заявили в пресс-службе Алиева агентству "РИА Новости".

Напомним, переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации, вспыхнувшей на границе в Нагорном Карабахе, не принесли результатов. Власти Баку и Еревана договорились о продолжении переговоров.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Армении военную помощь.