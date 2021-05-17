В 30-ю годовщину независимости, 24 августа, государственные органы Украины переведут работу в цифровой режим, использование бумажных документов будет прекращено.

Об этом в ходе выступления на форуме "Украина 30. Цифровизация" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим "paper less", как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало", - заявил Зеленский.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому украинцы смогут осуществлять регистрацию места жительства онлайн с помощью государственного приложения "Дія".

Также мы писали, что 30 марта Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №4355 о продлении использования цифровых паспортов, который позволяет электронным паспортам функционировать наравне с "бумажными". Документ голосами "за" поддержали 302 нардепа. Инициатива вступит в силу 23 августа. Мы также подробно рассказывали, как пользоваться цифровым паспортом в приложении и что нужно для его настройки.