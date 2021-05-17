На время летнего периода Укрзализныця запускает три поезда на южном направлении: Львов - Новоалексеевка, Бердянск, а также Сумы – Одесса и Чернигов (Нежин) – Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ в понедельник, 17 мая.

Компания начинает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Первый рейс из Львова запланирован на 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня. Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, с Новоалексеевка - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

Поезд №213/214 Сумы - Одесса будет курсировать по непарным числам, начиная с 15 июня, в обратном направлении - по парным числам с 16 июня.

Поезд №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса будет курсировать с 17 июня по непарным числам, обратно - по парным числам.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця с июня возобновит пассажирские перевозки в Австрию и Венгрию.

Также сообщалось, что Укрзализныця запускает пригородную электричку с вагонами для велосипедистов.